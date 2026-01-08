Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, İŞKUR aracılığıyla iş gücü piyasasının ihtiyaçlarını tespit ederek, istihdam kapasitesini güçlendirdiklerini belirtti.

2025 yılına ilişkin istatistikleri paylaşan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"1 milyon 479 bin işe yerleştirmeye aracılık ettik. 3,2 milyondan fazla bireysel görüşme ve 900 bine yakın iş yeri ziyareti gerçekleştirdik. 2 milyon 435 bin 200 açık iş (işveren tarafından talep edilen-ihtiyaç duyulan eleman) tespit ettik. 2026 yılında da başta kadınlar, gençler ve engelli vatandaşlarımızın iş gücüne katılımını daha da kolaylaştıran adımlar atacağız. İşsizlikle mücadeledeki kararlılığımızı sürdüreceğiz."