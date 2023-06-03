2022-2023 futbol sezonunda 2. Lig Kırmızı Grupta mücadele eden Vanspor'un grubunda play-off'ta ikinci tura kalan 1461 Trabzon FK ile İskenderunspor bugün ikinci maçta karşı karşıya gelecek.

Vanspor'u sahasında penaltılar sonucunda mağlup eden ve bir üst tura yükselen 1461 Trabzon FK, sahasında konuk ettiği İskenderunspor'a ilk maçta 3-1 mağlup olmuştu. Hatay temsilcisi bugün oynayacağı ikinci maçı da kazanarak adını 3. tura yazdırmak istiyor.

Deplasmanda oynanan ilk maçta 1461 Trabzon FK'yı 3-1 mağlup eden turuncu-mavili ekip, Hatay'ın Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenmesi nedeniyle bugün oynayacağı ikinci maç çalışmalarını Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde tamamladı.

İskenderunspor, bugün oynanacak olan maçta 1461 Trabzon Futbol Kulübü'nü elediği takdirde 3. turda Kırmızı Grup'ta sezonu ikinci sırada tamamlayan Bucaspor 1928 ile karşı karşıya gelecek. Zorlu Trabzon deplasmanında 3-1 galip gelen İskenderunspor, ikinci maç öncesi büyük bir avantaj elde etmişti.

Bugün saat 17.00'de oynanacak olan ikinci maçta İskenderunspor, rakibine eleyerek, yarı finalde Bucaspor 1928 ile karşılaşmak istiyor. İlk maçta İskenderunspor, Süleyman Güneş, Buğrahan Karslı (KK) ve Kemal Tokak'ın golleriyle 3-1 galip gelirken, 1461 Trazbzonspor'un tek golü Enes Karakuş'un ayağından gelmişti. İkinci tur ikinci maçı bugün saat 17.00'de Pendik Stadyumu'nda oynanacak. Zorlu mücadeleyi Tugay Kaan Numanoğlu, Hakan Yemişken, Cem Özbay ve Mehmet Türkmen hakem dörtlüsü yönetecek.

Van bölge gazetesi