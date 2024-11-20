Van’da ve bölgede hizmet veren A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İskender Temel, iş güvenliğinin önemini WanHaber’e anlattı.

Yaklaşık 11 yıldır İş Sağlığı ve Güvenliği alanında çalışmalar yürüttüklerini belirten İskender Temel, “Bizler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğüne bağlı olarak çalışıyoruz. Yaklaşık olarak 11 yıldır İş Güvenliği ve Sağlığı görevini yapıyorum. Şırnak’ta başladığım bu işi, sonrasında Hakkari, Van, Bitlis, Muş gibi farklı bölgelerde de Ortak Sağlık Güvenlik Birimi kurarak devam ettiriyoruz. Kurumsal işyerleri ve kamu kurumlarına hizmet veriyoruz. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO), belediyeler, Van Gölü Elektrik Dağıtım A.Ş. (VEDAŞ) gibi kurumlara hizmet veriyoruz.” ifadelerine yer verdi.

“İŞ GÜVENLİĞİ VE SAĞLIĞI EMEKÇİLER İÇİN ÖNCELİK OLMALI”

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının, iş yeri dahilinde çeşitli faktörlerin neden olduğu hastalık ve yaralanmaları ortadan kaldırmak ya da önlemek için prosedürler geliştirdiğini belirten A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Temel, Van’da iş güvenliği kültürünün oturmadığını söyledi.

Çalışanlar için en büyük önceliğin iş sağlığı ve güvenliği olduğuna dikkat çeken İskender Temel, “Sadece Van için değil aslında Doğu bölgesinde maalesef iş güvenliği kültürü oturmamış durumda, sektör fark etmeksizin emekçiler hangi alanda olursa olsun, iş sağlığı ve güvenliğinin kendileri için birinci öncelik olduğunu unutmasınlar. İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlarının da burada önemle dikkat çektikleri unsur çalışanların can sağlığı ve risklere karşı önlem almaktır. Can güvenliği en büyük öncelik olmalı! Sadece çalışanlar için değil işverenler için de son derece önemli bir unsur olan iş güvenliği ve sağlığına maalesef yeterli önem verilmiyor. Bizler bu durumu tersine çevirmek ve riskleri minimize ederek iş güvenliği kültürünün yaygınlaşması için çalışmaya devam edeceğiz. Bu noktada denetimlerin arttırılması ve iş güvenliği kurallarını uygulamayan işletmelere de çalışanlara da caydırıcı cezaların verilmesi gerekiyor.” dedi.

“BİRÇOK ALANDA EĞİTİM VERİLİYOR”

İş kazası ve meslek hastalıkları, işverenin yükümlülükleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, çalışanın yükümlülükleri, acil durum planları, yangın, ilk yardım, sağlık güvenlik işaretleri gibi çeşitli konularda eğitim verdiklerini aktaran A Sınıfı İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı İskender Temel, “11 yıldır Doğu Anadolu Bölgesi ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nin bir kısmında iş sağlığı ve güvenliği alanında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Aynı zamanda iş sağlığı ve güvenliği alanında mesleki eğitimleri de veriyoruz. İş bünyemizde ayrıca sağlık alanı var. Bizler burada; kişilerin mesleki yeterliliklerini belgelendirmek adına eğitimler veriyoruz. Örneğin; inşaat alanındaki ustalık, kalfalık, çıraklık belgeleri oluyor ya da iş güvenliği uzmanı olabilmek için belirlenen belli eğitimlerin verildiği, stajların yapıldığı alanları kapsıyor. Ayrıca hizmet verdiğimiz bütün alanlarda ilk yardımın önemini ön planda tutuyoruz.” şeklinde konuştu.