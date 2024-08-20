

Türk iş dünyası, eğitim alanına yönelik katkılarına devam ediyor.

İş dünyası, eğitim alanında başta burs ve staj imkanı olmak üzere katkılarını ortaya koymayı sürdürürken, başarılı öğrencilerin sektöre kazandırılması için de istihdam olanaklarına zemin hazırlıyor.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, İstanbul Sanayi Odası (İSO) üyeleri tarafından kurulan İstanbul Sanayi Odası Vakfı (İSOV), İstanbul, Kocaeli ve Tekirdağ illerinde mühendislik eğitimi alan öğrenciler için burs imkanı sunuyor.

Bölgede yer alan devlet ve vakıf üniversitelerinin mühendislik fakültelerinde yüzde 100 burslu öğrenim gören öğrencilere burs, staj ve istihdam olanağı veriliyor.

Program kapsamında, eğitim hayatlarını desteklemek amacıyla her yıl belirli sayıda öğrenciye burs verilirken, bursiyerlere, teknik bilgi ve deneyimlerini pekiştirmeleri için İSO üyesi sanayi firmalarında sektörlerine göre staj imkanı sunuluyor.

Böylece öğrenciler okullarından mezun olmadan önce iş dünyasının dinamiklerini de öğrenme fırsatı yakalıyor. Program, sadece burs ve staj olanaklarıyla sınırlı kalmayarak, başarılı öğrencilerin istihdam edilmesine de zemin hazırlıyor.

İSOV tarafından desteklenen program, Türkiye'nin mühendislik alanında ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkıda bulunmayı hedefliyor.

İSOV'dan burs almak isteyen öğrenciler, 1-30 Eylül döneminde İSOV web sayfası üzerinden online başvuru yapılabilecek.

Burs başvurusu için adayların akademik başarı durumları, staj ve istihdam için ise yetenek ve potansiyelleri değerlendirilecek. 2024-2025 öğrenim yılı için burs alacak öğrenciler, ekim ayının ilk yarısında belirlenecek.

İş deneyimiyle mezun oluyorlar

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ETÜ tarafından uygulamaya konularak iş dünyası-üniversite işbirliğini somutlaştıran ortak eğitim programı çerçevesinde de TOBB ETÜ öğrencileri, yurt içi ve dışında farklı firma ve kurumlarda çalışarak 1 yıla yakın iş deneyimiyle mezun oluyor.

"İş Dünyası Burs Programı" ile maddi desteğe ihtiyacı olan lisans düzeyinde başarılı öğrencilerin eğitimine de destek veriliyor.

TOBB ETÜ tarafından hayata geçirilen, halihazırda başvuruları kapanan "Destek Bursu Programı" kapsamında bursiyerler, öğrenim ücretinin tamamından ya da belli bir kısmından, öğrencinin ikametgahının Ankara dışı olması halinde konukevi ücretinin belli bir kısmından ya da tamamından muaf olmaya, aylık 3 bin liraya kadar yaşam katkı payı alma olanağına hak kazanıyor.

TOBB ETÜ'deki tıp fakültesi hariç tüm bölümlerde geçerli olan program kapsamında verilecek burslar, 5 yıl ve ilave bir akademik dönem boyunca devam edecek. Burs, öğrencinin akademik başarısına bağlı olarak sürecek.

Öğrenim ücreti desteği veriliyor

TOBB ETÜ İş Dünyası Başarı Bursu arasında Şeyh Saleh Abdullah Kamel Bursları da yer alıyor. Buna göre, program kapsamında desteklenen bursiyerler öğrenim ücretinin tamamından muaf oluyor.

İş Dünyası Başarı Bursu kapsamında yüzde 75 öğrenim ücreti desteği için ilan edilmiş başvuru şartlarını sağlamak gerekiyor.

Bursiyerler, fonların mevcudiyeti, üniversiteye giriş sınavında gösterilen akademik başarıya göre belirleniyor.

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) de sağlanan çeşitli imkanlarla öğrencileri eğitim hayatlarında destekliyor.

Dernek, genel merkez ve şubeler olarak bulunulan ilin valilik ve kaymakamlıklarının yürüttüğü projelere öğrenim bursu, yurt, okul binası gibi alanlarda katkı sağlıyor.