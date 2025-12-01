Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran’ın başkenti Tahran’da İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Bakan Fidan, Tahran ziyareti kapsamında İranlı mevkidaşı Erakçi ile Dışişleri Bakanlığı binasında görüştü.

İkili ve heyetler arası görüşme sonrasında iki bakan ortak basın toplantısı düzenledi.

Dışişleri bakanlığı görevini yürütürken 4'üncü kez İran'a geldiğini dile getiren Fidan, daha önceki görevlerinde de İran'a gelip gittiğini paylaştı.

Fidan, Erakçi ile uluslararası ortamlarda sık sık bir araya geldiklerini ve bütün önemli gelişmeleri telefonla müzakere ettiklerini aktararak, iş birliğinden ötürü mevkidaşına teşekkür etti.

'ATMAMIZ GEREKEN ADIMLAR VAR'

Görüşmelerin son derece verimli geçtiğini vurgulayan Fidan, Türkiye ile İran arasındaki başta ticaret ve enerji olmak üzere tarafların refahını ve ekonomisini doğrudan ilgilendiren birçok konuyu ele aldıklarını söyledi.

Fidan, başta sınırları daha etkin kullanmak olmak üzere ticaretin geliştirilmesi için ikili ilişkilerde yapılması gereken birçok şey bulunduğuna işaret ederek, "Bağlantısallık, ulaştırma ve lojistik alanında iki ülke olarak yapmamız gerekenin biraz gerisinde kalmışız. Bu konuda atmamız gereken adımlar var." ifadelerini kullandı.

'SINIR KAPILARININ SAYISINI ARTIRMAMIZ GEREKİYOR'

"Sınır kapılarının sayısını artırmamız gerekiyor. Sınır kapılarını daha etkin hale getirmemiz gerekiyor." diyen Fidan, İran ile Türkiye'nin büyük nüfus ve ekonomiye sahip ve iki toplumun birbirine çok yakın olduğuna dikkati çekti.

Fidan, tarafların yoğun şekilde etkileşim halinde olduğunu ve ticaret yaptığını, her yıl milyonlarca kişinin İran ile Türkiye arasında seyahat ettiğini belirterek, bunu daha sistemli şekilde ileriye taşımak için somut projelerin hayata geçirilmesi gerektiğini gördüklerini paylaştı.

Erakçi'nin İran'ın Van Başkonsolosluğunun yakın gelecekte açılacağına yönelik sözlerine binaen konuşan Fidan, "Van'daki başkonsolosluk açılımını dört gözle bekliyoruz. İnşallah sayın meslektaşıma da söz verdim, kendisi gelirse ben de oraya gideceğim, beraber açacağız." dedi.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE

Fidan, özellikle düzensiz göçle mücadele konusunda yakın coğrafyadan kaynaklanan sorunlar bulunduğuna ve bu konuda İran ile işbirliği yapmaları gerektiğine işaret ederek, "Özellikle Afganistan kaynaklı düzensiz göçle nasıl beraber mücadele edebiliriz, oradaki Afgan hükümetiyle beraber nasıl çalışabiliriz, bu konu üzerinde de durduk." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gelecekteki Tahran ziyaretiyle Türkiye-İran Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyinin (YDİK) 9'uncu toplantısını İran'da yapacaklarını dile getiren Fidan, kendisinin İran'a ziyaretinin, Erdoğan'ın ziyareti için ön hazırlık niteliği de taşıdığını kaydetti.

Fidan, iki ülke arasındaki teknik, ekonomik ve ticari konuların masaya yatırılmasının önem taşıdığını vurguladı.

BÖLGESEL KONULAR

Türkiye ile İran'ın bölgenin 2 güçlü ülkesi olduğuna dikkati çeken Fidan, İranlı mevkidaşıyla bölgesel konuları masaya yatırdıklarını aktardı.

Fidan, başta Filistin ve Gazze olmak üzere Suriye, Lübnan, İsrail yayılmacılığı, nükleer müzakereler, Afganistan-Pakistan arasındaki gerginlik gibi konuları Erakçi ile ele aldıklarını belirterek, İsrail'in bölgesel yayılmacılığının bölge için "bir numaralı güvenlik tehdidi" olduğu konusunda 2 ülkenin hemfikir olduğunu söyledi.

Amaçlarının Gazze'de "büyük emeklerle" oluşturulan ateşkesin devam etmesi ve bir sonraki aşamaya geçilmesi olduğuna değinen Fidan, Batı Şeria ve Kudüs'te devam eden saldırganlığın da bir an önce son bulması ve bu konuda uluslararası toplumun üzerine düşeni yapması gerektiği mesajını verdi.

Fidan, ayrıca Suriye ve Lübnan'ın istikrarsızlaştırılmasına yönelik İsrail yayılmacılığının da "bir an önce durması" için uluslararası toplumun üzerine düşeni yapması gerektiğinin altını çizdi.

'TÜRKİYE ELİNDEN GELENİ YAPMAYA HAZIR'

İran'ın nükleer müzakerelerinde Ankara'nın her zaman Tahran'ın yanında olduğunu Erakçi'ye söylediğini dile getiren Fidan, "Bizim amacımız İran'ın uluslararası hukuk çerçevesinde, sorunun çözümüyle beraber yaptırımlardan kurtulması ve bölgesel entegrasyonun ekonomik olarak ve diğer alanlarda olabildiğince hızlı devam etmesi." dedi.

Fidan, İran'ın yıllardır maruz kaldığı bu yaptırımların haksız olduğunu her fırsatta dile getirdiklerini bildirerek, devam eden süreçlerin bir noktaya varması konusunda Türkiye'nin elinden geleni yapmaya hazır olduğunu ifade etti.

Ukrayna-Rusya barışının da bölge için önemli olduğu kanaatinde olduklarını belirten Fidan, bunun hayata geçmesi için Türkiye olarak başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere bütün kurumlarla yoğun çaba içinde olunduğunu vurguladı.

Fidan, bu meselede Avrupalıların, Ukraynalıların, Rusların, Amerikalıların attığı bütün adımları desteklediklerini kaydederek, Türkiye'nin de bu çabaların içinde olduğunu belirtti.

Rusya-Ukrayna barışının bir an önce sağlanmasını umut ettiğini söyleyen Fidan, Erakçi'ye teşekkürlerini sunarak İran'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Bugün Tahran'da yapacağı üst düzey temaslarla ilgili bilgi veren Fidan, 2 ülke arasındaki işbirliğinin mümkün olan en ileri noktaya taşınması için ellerinden geleni yapacaklarını sözlerine ekledi.

İRAN DANIŞMA MECLİSİ BAŞKANI İLE GÖRÜŞME

Bakan Fidan, Erakçi ile toplantısının ardından İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Muhammed Bager Galibaf tarafından Tahran’da kabul edildi.

ERAKÇİ: "PKK'NIN SİLAH BIRAKMASINI MEMNUNİYETLE KARŞILIYORUZ"

Terörün bölge için bir tehdit olduğunu dile getiren Erakçi, "PKK'nın silah bırakmasını memnuniyetle karşılıyoruz. Türkiye'nin terörden arındırılmasını destekliyoruz." dedi.

Ticari ilişkilere de değinen İranlı Bakan, iki ülke arasındaki ticaret ve yatırımın önündeki engellerin kaldırılmasına işaret ederek "İran, Türkiye ile gaz anlaşmasının uzatılmasına ve enerji alanındaki işbirliğinin geliştirilmesine hazırdır." ifadelerini kullandı.

Yeni bir sınır kapısı ve ticaret merkezlerinin açılması, iki ülkenin tren yolu hattıyla bağlanması ve tercihli ticaret için teknik düzeyde uzmanların toplantı yapması konusunun ele alındığını aktaran Erakçi, yakın gelecekte İran'ın Van Konsolosluğunun açılacağını, bunun ikili ilişkilere ivme kazandıracağını söyledi.

İran nükleer müzakereleri ve ABD'nin yaptırımları, Filistin konusunda ortak çabalar, İsrail'in Gazze'deki ateşkesi ihlali gibi bölgesel ve uluslararası konuların da ele alındığına işaret eden Erakçi, "Suriye'nin istikrar ve huzuru toprak bütünlüğünün korunmasına bağlıdır ve en büyük tehdit İsrail'den gelmektedir." dedi.