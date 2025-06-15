İsrail ve İran arasındaki misilleme saldırılar sürüyor.

İran, İsrail'in saldırısının ardından Tel Aviv'e füzeler göndermeye başladı.

İran ordusu, füzeli ve insansız hava araçlarıyla (İHA) başkent Tel Aviv ile Hayfa, Bat Yam, Tamra kentlerine saldırılar düzenledi.

PETROL RAFİNESİ HEDEF ALINDI

İran medyası, Tahran'ın Hayfa'yı vurmak için hipersonik bir füze ile orta menzilli balistik füzeler kullandığını bildirdi.

Haberlere göre, Hayfa saldırısında bir petrol rafinerisinin de hedef alındığı ve rafineride yangın çıktığı kaydedildi.

"BÜYÜK BİR YIKIM VAR"

Bat Yam kentine düzenlenen saldırılar sırasında balistik füzenin isabet ettiği bir apartman çöktü.

Bölge polis komutanı Daniel Hadad, apartmanın enkazından 6 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığını, 7 kişinin hala kayıp olduğunu ve 200'den fazla kişinin yaralandığını söyledi.

Hadad, "Şu anki ana çabamız kayıpları bulmak ve gelen kayıp ihbarları arasında koordinasyon sağlamak" şeklinde konuştu.

Büyük bir yıkımın olduğunu belirten Hadad, "Çok fazla moloz ve enkaz kaldırılmalı ki kayıpları bulabilelim. Bu günler sürebilir" diyerek, büyük bir harp başlığı taşıyan bir füzenin birkaç binaya zarar verdiğini söyledi.

ÖLÜ SAYISI ARTIYOR

İsrail'in kuzeyindeki Tamra kentindeki saldırılarda ise aynı aileden 4 kişi öldü.

İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) tarafından yapılan açıklamaya göre, son bir saat içinde İran'dan İsrail'e fırlatılan 7 İHA, etkisiz hale getirildi.

CUMHURBAŞKANI HERZOG'DAN AÇIKLAMA GELDİ

İsrail Cumhurbaşkanı İzak Herzog, "İran'ın füze saldırılarında 10 vatandaşımızı kaybettik, çok üzücü ve zor bir sabah" şeklinde bir açıklama yaptı.