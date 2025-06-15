Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, son kararname ile tayini çıkan vali yardımcıları ve kaymakamlarla veda yemeğinde bir araya gelerek görev sürelerince Van’a yaptıkları hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Van Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri, Van'da görevlerine devam eden vali yardımcıları, kaymakamlar ve ailelerinin de katıldığı yemekte Vali Balcı, Van’dan ayrılacak mülki idari amirlere yeni görev yerlerinde başarılar diledi.

VAN'DAN AYRILACAK VALİ YARDIMCILARI

Kararnameye göre; Van Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu, Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Dairesi Başkanlığı Şube Müdürlüğüne; Van Vali Yardımcısı Murat Yayabaşı ise Bilecik Söğüt Kaymakamlığı görevine atandı.

VAN'DAN AYRILACAK KAYMAKAMLAR

Van’ın İpekyolu, Edremit, Muradiye ve Saray ilçelerinde görev yapan mevcut kaymakamlar başka illerdeki görevlere atandı:

Umut Kasman, İpekyolu Kaymakamı iken Kırıkkale Yahşihan Kaymakamlığına atandı.

Yücel Erdem, Edremit Kaymakamı olarak görev yaparken Kayseri Bünyan Kaymakamlığına geçti.

Melih Aydoğan, Muradiye Kaymakamı iken Ankara Kalecik Kaymakamlığına atandı.

Eyüp Gürdal, Saray Kaymakamı görevinden Rize Güneysu Kaymakamlığına getirildi.

VAN'A YENİ ATANAN VALİ YARDIMCILARI

Yayımlanan Kararname ile Van Vali Yardımcılığı görevlerine Kars Digor Kaymakamı Hasan Musab Okatan ve Aydın Köşk İlçesi Kaymakamı Tuğba Polat atandı.

VAN'A YENİ ATANAN KAYMAKAMLAR

Yapılan atamalarla birlikte Van’daki dört ilçeye yeni kaymakamlar görevlendirildi:

Tufan Bağır Gilan, Bingöl Karlıova Kaymakamı iken İpekyolu Kaymakamı olarak atandı.

Ahmet Özdemir, Manisa Kula Kaymakamlığı görevinden Edremit Kaymakamı oldu.

Taha Türkmenoğlu, Elazığ Ağın Kaymakamı iken Muradiye Kaymakamlığına getirildi.

Safa Türkoğlu, Erzincan Kemah Kaymakamlığı görevinden Saray Kaymakamı olarak Van’a atandı.