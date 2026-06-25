Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılına ait ölüm ve ölüm nedeni verilerini yayımladı. Yayımlanan verilerde Türkiye geneli verilerin yanı sıra Van’a ait bilgiler de yer aldı.

Türkiye genelinde ölüm sayısı 2024 yılında 489 bin 734 iken 2025 yılında 491 bin 684 oldu. Ölen kişilerin 2025 yılında yüzde 55,1'ini erkekler, yüzde 44,9'unu kadınlar oluşturdu. Aynı dönemde Türkiye genelinde bin kişi başına düşen ölüm sayısını ifade eden kaba ölüm hızı, 2025 yılında bir önceki yıla göre değişim göstermeyerek binde 5,7 oldu.

Kaba ölüm hızının en yüksek olduğu il, 2025 yılında binde 10,8 ile Sinop oldu. Bu ili binde 10,2 ile Kastamonu, binde 9,6 ile Giresun ve binde 9,5 ile Balıkesir izledi. Kaba ölüm hızının en düşük olduğu il ise binde 2,3 ile Şırnak oldu. Bu ili binde 2,5 ile Hakkari, binde 3,1 ile Van, binde 3,2 ile Batman ve Şanlıurfa izledi.

Van’da 2022 yılında kaba ölüm hızı binde 2,9 olarak kaydedilirken, dört yılda 0,2 basamak artış göstererek binde 3,1’e yükseldi. Van, Türkiye genelinde kaba ölüm hızının en düşük olduğu üçüncü il oldu.

Van’da 2023 yılında kaba ölüm hızı binde 3,0’a yükselirken, 2024 yılında yeniden binde 2,9’a geriledi. 2025 yılında ise son dört yılın en yüksek seviyesine ulaşarak binde 3,1’e çıktı.

Van’da geçtiğimiz yıl gerçekleşen 3 bin 445 ölümün bin 972’si erkek, bin 473’ü ise kadınlardan oluştu. Buna göre Van’da yaşamını yitiren erkek sayısı, kadın sayısından yaklaşık yüzde 34 daha fazla oldu.

Açıklanan verilere göre Van, Türkiye genelinde kaba ölüm hızının en düşük olduğu üçüncü il olarak kayıtlara geçti. Geçtiğimiz sene Türkiye genelinde binde 5,7 olan kaba ölüm hızı, Van’da ise 2,6 basamak geride kalarak binde 3,1 olarak kaydedildi.