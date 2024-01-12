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Türkiye'nin terörle mücadelesi yurt içinde olduğu gibi sınır ötesinde de devam ediyor.

Bu kritik mücadelede acı haberler de geliyor.

Teröristler Metina'da üs bölgelerine saldırdı

Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesindeki üs noktalarına PKK'lı teröristler tarafından saldırı düzenlendi. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucunda 5 askerin şehit olduğunu duyurdu.

5 asker şehit, 3 ağır 8 asker yaralı

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde 12 Ocak 2024 tarihinde bir üs bölgemize sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada beş kahraman silah arkadaşımız şehit olmuş, üçü ağır sekiz kahraman silah arkadaşımız da yaralanmıştır. Yaralılarımız hastaneye sevk edilmiş ve tedavilerine başlanmıştır.

Ağır yaralanan asker şehit oldu

Açıklamada, şehitlere Allah'tan rahmet, şehit aileleri, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı, yaralı askerlere acil şifa dileğinde bulunuldu.

Milli Savunma Bakanlığı daha sonra yaptığı açıklamada, ağır yaralanan bir askerin yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu bildirdi.