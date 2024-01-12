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Erciş Kaymakamlığı önünde açılan fotoğraf sergisine yoldan geçen vatandaşlar yoğun ilgi gösterirken serginin bir hafta boyunca açık kalacağı belirtildi.

Erciş Sivil İnisiyatif Platformu adına konuşan Erciş Anadolu Düşünce Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Muhlis Baran, Erciş Sivil İnisiyatif Platformu olarak bir araya geldiklerini belirterek, “70 yıldır Filistin'de Siyonist İsrail'in gerçekleştirmiş olduğu insanlığa karşı suçu ve zulmünü burada telin etmek, lanetlemek ve bunu asla unutmamak, unutturmamak için gayret içinde olacağız.

Bir hafta boyunca burada İsrail vahşetini tüm insanlığa göstermek için bir hafta boyunca sergimiz devam edecek. Gazze’de yaşanan vahşetin sadece Gazzelilerle sınırlı olmadığını, tüm insanlığa karşı işlenmiş bir suç olduğunu ve bizler insanlık olarak İsrail zulmüne karşı bu nöbeti sonuna kadar tutacağımıza dair söz veriyoruz. Yalnız kalsak bile insan olduğumuzu unutmayacağız. Bu vesileyle bu desteği bize veren tüm STK’lı kardeşlerime teşekkür ediyorum. Bu noktada inşallah bu tür değişik eylemlerimiz devam edecektir” dedi.