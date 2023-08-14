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Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, kullanıcıların oldukça işine yarayacak yeni özellikler üzerinde çalışıyor.

WhatsApp, kullanıcıların görüntülü arama sırasında ekranlarını kolayca paylaşmalarına olanak tanıyan yeni bir özelliği uygulamaya ekledi.

WhatsApp'a ekran paylaşma özelliği geldi

Arama kontrolü kısmında bulunan yeni simgeye dokunduğunuzda ekranınızı karşıdaki kişiyle paylaşabiliyorsunuz.

Ekranınızı paylaşmaya karar verdiğinizde, ekranınızda görüntülenen her şeyi karşı taraf da görebilecek.

Görüntülü arama sırasında ekran içeriğinizin sürekli olarak iletilmesine rağmen işlemi istediğiniz zaman durdurabilirsiniz.

iOS ve Android cihazlarındaki kullanıcılar, uygulamanın son sürümünü güncellemeleri halinde özelliği kullanabiliyor.

WhatsApp ekran paylaşma ekran görüntüleri

iPhone'larda WhatsApp ekran paylaşma özelliği nasıl kullanılır

WhatsApp uygulamasını açın → Bir görüntülü arama başlatın.

Başlamak için menüden Ekran Yayını seçeneğine dokunun → Yayını Başlat'ı seçin.

Daha sonra üç saniyelik bir zamanlayıcı karşınıza çıkacak. (Ekranınızı yanlışlıkla paylaşırsanız, akışı iptal etmek için Yayını Durdur'a dokunun.)

Şimdi, ekranınız karşı tarafın ekranına yansıtılacak.

Son olarak, iPhone'unuzda Ekran Yayınını durdurmak istediğinizde ekranınızdaki açılır menüden Paylaşımı Durdur'a basın.

iPhone'larda WhatsApp ekran paylaşımının faydaları

Artık WhatsApp'ta ekran paylaşımını etkinleştirmek için gerekli bilgilere sahip olduğunuza göre, bu özelliğin sağladığı bir dizi avantaja yakından bakalım:

Ekiplerle iş birliği yapmak isteyen profesyoneller bu özellikten büyük ölçüde faydalanabilir.

WhatsApp'ta ekran paylaşımı, kullanıcıların bir video görüşmesi sırasında belgeleri, sunumları, elektronik tabloları veya diğer görsel materyalleri başkalarıyla sorunsuz bir şekilde paylaşmasına olanak tanır.

Ekran paylaşımı, dahil olan herkesin bir konuşma sırasında aynı sayfada kalmasını sağlayarak daha verimli ve uyumlu bir iletişim deneyimine yol açar.

Profesyoneller, bu özelliği sanal eğitim veya atölye çalışmaları yürütmek ve uzaktan teknik destek sağlamak için kullanabilir.

ensonhaber