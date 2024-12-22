Van Valiliği himayelerinde ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordinasyonunda yürütülen Etüt Van Projesi aralıksız devam ediyor. Eğitimin kalitesini artırmak ve öğrencilerin akademik başarılarını desteklemek amacıyla yürütülen projeyi yerinde incelemek isteyen İpekyolu İlçe Milli Eğitim Müdürü Harun Yeşilova, okul ziyaretlerini sürdürüyor. İlk olarak Birol Emil İlkokulunu ziyaret eden Yeşilova, Etüt Van Projesi kapsamında yürütülen destekleme ve yetiştirme kurslarını inceledi. Öğrencilerin eğitimdeki gelişimlerini gözlemleyen Yeşilova, öğretmenlerle bir araya gelerek onların görüşlerini aldı. Proje kapsamında yürütülen çalışmalara dair bilgi paylaşan Yeşilova, öğrencilerin projeye olan ilgisini ve öğretmenlerin özverisini takdir etti. Daha sonra İpekyolu, Dumlupınar ve Yunus Emre ortaokullarını ziyaret eden Yeşilova, Etüt Van çalışmalarının gidişatını inceledi.

Son olarak Şehit İbrahim Karaoğlan Anadolu Lisesine geçen Müdür Yeşilova, öğrencilerle bir araya geldi. Eğitim sürecine dair gözlemlerini paylaşarak öğretmenlerin katkılarına dikkat çeken Yeşilova, öğrencilerin akademik başarılarını artırmalarına yardımcı olacak bu tür projelerin geleceğe yönelik çok önemli bir yatırım olduğunu ifade etti. Ziyaret ettiği okullarda öğretmenler ve öğrencilerle yaptığı görüşmelerde, Etüt Van Projesi’nin başarısının arkasındaki en büyük faktörün öğretmenlerin özverisi olduğunu vurgulayan Yeşilova, “Van’da eğitimi daha da ileriye taşıyabilmek için birlikte çalışıyoruz. Öğretmenlerimizin katkıları, öğrencilerimizin gayretleri ve Valiliğimizin desteğiyle çok daha büyük başarılara imza atacağımıza inanıyoruz” dedi.