WanHaber / Mehmet Salih Giyci

Van’ın İpekyolu Belediyesi tarafından, vatandaşların yaz aylarını daha verimli geçirmesi amacı ile başlatılan yaz kursları çeşitli merkezlerde devam ediyor. Yaz kurslarındaki ziyaretçi sayısını arttırmak isteyen İpekyolu Belediyesi, yeni kurslar için başvuruların başladığını duyurdu.

Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı Bostaniçi TOKİ Toplum Merkezinde verilecek İngilizce, piyano, bateri, gitar, keman ve bağlama kurslarının başvuruları başladı.

Vatandaşların, başvurularını Bostaniçi TOKİ Toplum Merkezi ve Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü’ne kimlik fotokopileri ile beraber giderek yapabilecekleri belirtildi.

Haftanın 5 günü hizmet verecek kurslar saat 13:00- 17:00 arası Bostaniçi TOKİ Toplum Merkezi’nde olacak.

Çeşitli kurslar için başvuruların başladığını duyuran İpekyolu Belediyesi tarafından yapılan açıklamada; “Belediyemiz bünyesindeki yaz kurslarımız çeşitli merkezlerde devam ediyor. Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüze bağlı Bostaniçi TOKİ Toplum Merkezimizde verilen ‍İngilizce, piyano, bateri, gitar, keman ve bağlama kurslarımızın başvuruları başladı. Başvurular bizzat pazartesi ve salı günleri hariç 13.00/17.00 saatleri arasında Bostaniçi TOKİ Toplum Merkezimiz ile hizmet binamız 5. Kat Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğümüzde kimlik fotokopileri ile alınacaktır” denildi.