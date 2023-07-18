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Van'da hayvancılık, ormancılık, bitkisel ve el sanatları gibi konularda kadınların kendilerini geliştirmesi ve yetiştirdikleri ürünleri pazarlamaları için 13 ilçede kurulan kadın kooperatifleri, kadının istihdama katılmasına ön ayak oluyor.

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi, İl Tarım Orman Müdürlüğü ile Ticaret İl Müdürlüğü tarafından desteklenen Kadın Kooperatiflerinin tanıtım lansmanı, Edremit ilçesinde yapıldı.

Kent meydanında düzenlenen törene Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, Vali Yardımcısı Ahmet Tozlu, Edremit Kaymakamı Yücel Erdem, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanı Selma Biçek, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Havva Duran, kursiyerler ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan törende çocukların dans gösterisi, defile ve halk oyunları gösterisinin ardından, okuma yazma kursundan başarı ile mezun olan kadınlara Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı tarafından belgeleri verildi.

Lansmanda konuşan Vali Ozan Balcı, "Kentimizde kadın kooperatifleri kurduk. Bizler kadınları çok önemsiyoruz ve kadının iş hayatında, sosyal hayatta ilerlemelerini, gelişmelerini, faaliyetlerini canı gönülden destekliyoruz.

Van Valiliği ve Büyükşehir Belediyesi olarak da maddi ve manevi yardımlarımızı sunuyoruz. Bugün hangi güzel şeyin içine baksak bir kadın, bir çocuk var. Çocuk demek kadın demek. Bu yüzden hayatın her alanında kadınların faaliyetlerini teşvik edip desteklemeliyiz. Kadınların yaptıkları tüm güzel işlerde yanlarında olduğumu bir kez daha belirtiyorum. Bugün de bu sergide çok güzel eserlerle karşılaştım. Burada çok güzel işler yapılmış tüm kadınların emeğine sağlık” dedi.

Vali Ozan Balcı ve beraberindekiler daha sonra açılan stantları dolaşarak ürünler hakkında bilgi aldı.