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Kullanılamaz hale gelen, terk edilerek can ve mal güvenliğini tehdit eden metruk yapılar, İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri tarafından muhtarlarla birlikte tespit edilerek kayıt altına alındıktan sonra yıkım için gerekli yasal işlemler başlatılıyor.

Kırsal ve merkez mahallelerde bulunan yapılar, belediye ekiplerince gerekli güvenlik tedbirleri alınarak kontrollü bir şekilde yıktırılıyor. Ekipler, bir yandan yıkım çalışmalarına devam ederken, bir yandan da metruk yapı tespit çalışmalarına devam ediyor.

Bugüne kadar ilçe sınırlarında bulunan 74 adet metruk yapının yıkımı gerçekleştirilerek ortadan kaldırdı.

İpekyolu Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü ekipleri, sezon boyunca vatandaşlardan gelen şikayet ve talepler istikametinde tespit ve yıkım işlemlerini sürdürmeye devam edeceklerini bildirdi.