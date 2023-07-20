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WanHaber / Ramazan Çetin

Bölgede bir dizi incelemelerde bulunmak üzere DSİ Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Ekin Van’a geldi. DSİ 17’nci Bölge Müdürü Ayhan Şahna’yı ziyaret eden Ekin, Van’daki projeler hakkında bilgi aldı.

Van’da devam eden ve yapılması hedeflenen projeler hakkında bilgi alarak görüş alışverişinde bulunan DSİ Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Ekin ve beraberindeki teknik heyet, bir dizi incelemelerde de bulundu.

Ardından DSİ 17. Bölge Müdürlüğüne ait Edremit sosyal tesislerinde, DSİ 17. Bölge Müdürü Ayhan Şahna tarafından düzenlenen kahvaltıya katılan Genel Müdür Yardımcısı Abdullah Ekin ve beraberindeki teknik heyet, burada da Bölge Müdürlüğü Şube Müdürleri ile bir toplantı gerçekleştirdi.