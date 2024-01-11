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Yamanyurt, Türkiye ve dünya gündemini etkileyen, önemli uluslararası medya organlarında sıkça kullanılan en etkileyici seçkideki 5 kategoride sunulan 147 fotoğrafı inceledi.

"Deprem:Umut" kategorisinde, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerde arama kurtarma çalışmalarına ilişkin Özkan Bilgin'in "Termal kurtarma", fotoğrafını seçen Yamanyurt, "Gazze:Kanıt" kategorisinde de Shadi Al Tabatibi'nin "Yıkım" fotoğrafını tercih etti.

"Haber" kategorisinde Özkan Bilgin'in "Ekside operasyon", "Yaşam" kategorisinde Sidar Can Eren'in "Yoldaş" adlı fotoğraflarını oylayan Yamanyurt, "Spor"da ise Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" karelerine oy verdi.

İpekyolu Gençlik Merkezi görevlileri de Gazze:Kanıt" kategorisinde oylamaya sunulan seçkide, Shadi Al Tabatibi'nin "Yıkım" adlı fotoğraftan yana oyunu kullandı.

Yamanyurt, AA'nın yılın kareleri oylamasında seçim yapmakta zorlandıklarını belirterek Yamanyurt, "Birçok farklı kategorideki fotoğrafları gençlerimizde oyladık. Gençlik merkezimizde fotoğrafçılık atölyelerinde ders gören öğrencilerimiz de bu güzel kareleri örnek alarak, zaman içinde iyi işler çıkarmaya gayret edecek." diye konuştu.