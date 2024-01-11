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Van’da kira fiyatlarına ilişkin WanHaber’e açıklamalarda bulunan Van Emlakçılar Derneği Başkanı Orhan Özdek, Van’da kira fiyatlarının düşüş eğiliminde olduğunu dile getirdi.

Türkiye genelinde kiraların yüzde 15 ila 20 bandında düştüğünü belirten Özdek, Van’da da kiraların düşüşe geçtiğini belirterek, “Türkiye genelini baz alacak olursak gerek otomotiv gerekse emlak sektöründe yüzde 15 -20 bandında bir gerileme söz konusu oldu. Bu gerileme hem satış hem de kiralama fiyatlarında söz konusu.

Van il merkezi itibariyle de olaya şöyle bakıyoruz, hem kış olması hasebiyle hem de önümüzde ki yaz konut sayısının çoğalacağı yönünde beklenti içerisindeyiz. Yüksek kira bedelleri de şu ana kadar ciddi problemlere neden oldu, ülke genelinde ve Van’da birçok insan kirasını ödeyemeyecek ve barınamayacak hale geldi.

Kiracılar ev sahibiyle çok çeşitli problemler yaşadı. Nitekim burada bir kaos oluştu, bu kaosun ortadan kalkması için de hem ülke hem de bölge bazında istikrara ihtiyaç var. Bu istikrarın yavaş yavaş sağlandığını görmekteyiz. Artık kiralama konusundaki şişkin bedeller ortadan kalkmış durumda. Ankara, İstanbul ve İzmir bazlı baktığımızda buralarda kira ve satış bedellerinde ciddi oranda gerileme görüyoruz.” ifadelerine yer verdi.

“VAN’DA KONUT STOĞUNDA ERİME OLDU”

Van’da kira fiyatlarının yüksek olmasının bir diğer sebebinin konut yetersizliği olduğunu aktaran Van Emlakçılar Derneği Başkanı Orhan Özdek, “Kira fiyatlarının düşüş eğiliminde olduğunu söyleyebiliriz. Bunu hem istatistiklerden hem de bölge emlakçılarından öğrenebiliyoruz. Dolayısıyla Van’da da aynı durumun söz konusu olduğunu düşünüyoruz. Van’da hem satış hem de kiralama anlamında yüzde 15 ila 20 arasında bir düşüş meydana gelmiştir.

Van’da konut stoğunda erime oldu. Ocağın ortalarındayız, ocak ayından sonra Van Büyükşehir Belediyesi de bu konuyla ilgili yatırımcıların önünü açarsa, ruhsat verirse ve yeni yapılaşmalara, yeni konut üretimlerine destek verirlerse Van’da 2024 sezonu içerisinde yaklaşık 6-7 bin civarında konutun yapılacağını öngörüyoruz.

Tabii gönül ister ki Van’da 15 bin konut imar edilsin, stoklar daha çok çoğalsın ve Van’da yeni iş alanları oluşsun. Şimdi baktığımız zaman buraya gelen öğrenci, memur, yerli ve yabancı turistin tamamı kiralamalar konusunda sıkıntılar yaşıyor. Bu sorunların minimize edilmesi ve ortadan kaldırılması için konut üretimi şart.” diye konuştu.

“KONUT ÜRETİMİ ŞART”

Konut üretiminin Van için şart olduğunu söyleyen Özdek, “Burada da yatırımcılara büyük işler düşüyor. Yatırımcılara da yeni konutların yapımında her türlü desteği sunacağımızı da belirtmek isterim. Ruhsat ve buna benzer çok sayıda sorunun ortadan kaldırılması zaten beraberindeki diğer sorunlara da çözüm olacaktır.

İnsanlar maalesef ki şu anda geçinemeyecek hale geldi, evinin kirasını ödeyemez hale geldi, bu konuda yaşanılan sıkıntıları görüyoruz ve şahit oluyoruz. Vatandaşın da bu sıkıntılardan kurtulması için, acil olarak destek verilmesi gerektiğini düşünüyorum.” şeklinde konuştu.