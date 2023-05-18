Wanhaber – Özel

Son yıllarda düzenlediği çeşitli fuarlarla gündeme gelen Van, bir yeni fuara daha ev sahipliği yapıyor.

Van’da çok sayıda fuar düzenlenirken, İpekyolu Expo Fuar A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Koordinatörü Özgür Can Çelik, en çok fuar düzenlenen iller arasında Van’ın da yerini aldığını söyledi.

VAN 5. SIRADA

Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya’dan sonra Türkiye’de en fazla fuar organizasyonu yapılan şehrin Van olduğunu dile getiren Çelik; “Van, Türkiye’nin 5. büyük fuar şehri olmuştur. Bu çok büyük bir gururdur” dedi.

Van Fuar alanının uzun dönemlerden beri aktif bir şekilde çalışan fuar alanlarından biri olduğunu belirten Özgür Can Çelik, şöyle konuştu; “Geçmiş dönemlerde ‘Van güzel bir fuar şehri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor’ söylemi içindeydik.

Ancak bu söylemi artık bitirdik. Çünkü Van gerçekten Türkiye’nin 5. büyük fuar şehri olmuştur. Van; şuanda Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya’dan sonra Türkiye’de en fazla fuar organizasyonu yapılan şehirdir. Bunların arasında inşaat fuarı, turizm fuarı, evlilik hazırlıkları fuarı, tarım fuarı, güzellik fuarı, kuyumculuk fuarı, gurme fuarımız gibi fuarlar vardır.”

“BÜYÜK BİR GURUR YAŞIYORUZ”

Çelik, açıklamalarını şu ifadelerle tamamladı; “Şuanda Türkiye Odalar Borsalar Birliği’nin resmi fuar takviminde yayımlanan fuarlar arasında Van, Türkiye’nin en fazla fuar düzenlenen 5. şehridir. Bu çok büyük bir gururdur.

Bu gururu, şehrin değerli yöneticileriyle, katılımcılarıyla birlikte yaşıyoruz. Sizler bizim fuarlarımıza destek vermezseniz biz bu fuarları gerçekleştiremeyiz. Ben Van’ın 5. büyük fuar şehri olması hasebiyle hepinize çok çok teşekkür ederim.”

Mehmet Salih Giyci – Ömer Bildik