Hastaneye kaldırılan 5 çocuk babası işçi, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Denizli’de meydana gelen iş kazası can aldı. Olay, Merkezefendi ilçesindeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, inşaatta duvar ustası olarak çalışan 31 yaşındaki Tarkan Bulut, çalışma sırasında dengesini kaybederek 2. kattan beton zemine düştü.

Yüksekten set zemine düşen Bulut’u gören çalışma arkadaşlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Bulut, ilk müdahalenin ardından ambulansla Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen hayatını kaybetti.

5 çocuk babası olduğu öğrenilen Tarkan Bulut’un, Van’ın Muradiye ilçesinden Denizli’ye çalışmak için geldiği öğrenildi. Bulut’un cenazesinin memleketi Van’a bağlı Muradiye ilçesine gönderildiği öğrenildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.