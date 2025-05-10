Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Özgür Özel, ‘Anadolu Mitingleri’ kapsamında Van’a gelerek miting düzenledi.

Van Kent Meydanı’nda düzenlenen mitingde Ekrem İmamoğlu ve Vanlı Prof. Dr. Ahmet Özer’in Silivri Cezaevi’nden Vanlılara yazdığı mesajlar okundu.

İMAMOĞLU: GÖNLÜM SİZLERLE!

İmamoğlu Vanlılara yazdığı mektupta adalet ve özgürlük vurgusu yaparak, "Van’ın cesur ve kararlı yürekleri, Silivri Cezaevi’nden sizlere selamlarımı gönderiyorum. Türkiye’yi umuda kavuşturma yolunda bir durak olarak gördüğüm bu yerden, gönlüm sizlerle. Halkın iradesine engel olanlar buna izin vermese de, cesaretiniz ve kararlılığınız için hepinize teşekkür ediyorum. Birlikte karanlık günleri aşacağız. Adalet ve özgürlük sesi, bugün Van’dan yükseliyor. Bu sesi kısmaya çalışanlar bilsin ki başaramayacaklar." ifadelerine yer verdi.

ÖZER: YÜREĞİM VAN MEYDANINDA SİZLERLE ATIYOR!

Ahmet Özer ise, yazdığı mektupta özgürlük vurgusu yaparak, "Silivri’deki hücremden yazıyorum. Bedenim burada olsa da yüreğim Van meydanında sizlerle atıyor” dedi.

Özer, “100 bin Vanlının yaşadığı Esenyurt’ta Kürtlerin temsil hakkı almasından gurur duyarız. Van’da Abdullah Zeydan ve Neslihan Şedal’ın görevlerinden alınarak yerlerine kayyum atanması, halkın iradesine yapılmış bir haksızlıktır. Dün olduğu gibi bugün de bu haksızlığa karşı elbirliğiyle mücadele edeceğiz. Haksızlığa karşı susmayacağız. Silivri’deki hücremde dimdik ayaktayım, mücadelemi sürdürüyorum. Sizleri asla mahcup etmeyeceğim. Bugün Genel Başkanımız Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu’nun kalbi sizlerle. Silivri’de Bekir Kaya ile birlikte Van’ın yiğit insanlarına selam olsun. Kürt meselesi demokratik bir şekilde çözülmelidir…” ifadelerini kullandı.