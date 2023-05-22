Türkiye, 28 Mayıs'ta ikinci kez sandığa gidecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ilk turu en yakın rakibi Kemal Kılıçdaroğlu'nun açık ara farkla önünde tamamladı ancak adaylar yüzde 50+1 oranına ulaşamadı.

Böylelikle gözler ikinci tura çevrildi.

20 Mayıs'ta oy vermenin başladığı yurt dışında da seçim heyecanı yaşanıyor.

Oy verme işlemi yoğun bir şekilde sürüyor.

İkinci tur için yurt dışında oy kullananların sayısı 1 milyonu geçti

Yüksek Seçim Kurulu'ndan (YSK) edinilen bilgiye göre yurt dışı seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerden yurt dışı temsilcilikler ve gümrüklerde oy kullananların toplam sayısı ikinci günde saat 19.35 itibarıyla 1 milyon 38 bin oldu.

14 Mayıs'ta yapılan ilk tur oylamasında 5 günde toplam 697 bin 577 seçmen sandığa gitmişti.

Yurt dışı temsilciliklerde oy verme işlemleri 24 Mayıs'ta sona erecek, gümrüklerde ise 28 Mayıs saat 17.00'ye kadar devam edecek.

Yurt dışı oylar yüksek güvenlik altında Ankara'ya gelecek

Yurt dışında oy kullanma işleminin sona ermesinin ardından oylar YSK'nin belirlediği yöntemlerle, yüksek güvenlik altında, diplomatik kuryelerle Türkiye'ye getirilecek.

Bu oylar, Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca Ankara ATO Congresium Fuar Merkezi'ndeki güvenlikli alanda saklanacak.

Türkiye'de 28 Mayıs Pazar günü saat 17.00'de oy verme işleminin tamamlanmasının ardından diğer sandıklarla birlikte yurt dışı sandıklar da açılacak.

Oyların sayım ve dökümleri Yurt Dışı İlçe Seçim Kurulu Başkanlığının nezaretinde yapılacak.

ensonhaber