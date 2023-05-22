Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, il genelinde kamu düzenin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde hırsızlık suçu işleyen, 6136 sayılı Kanuna Muhalefet olayları ve aranan şahıs/şahısların yakalanmasına yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, “Asayiş Şube Müdürlüğü görevlilerimizce yapılan çalışmalar neticesinde; toplam 71 yıl hapis cezası bulunan 20 şahıs yakalanmış, 14 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

Hırsızlık suçundan elde edildiği tespit edilen; 4 adet matkap, piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan toka ve oyuncak ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarına karışan 10 şahıs hakkında gerekli yasal işlem yapılmış, 5 şahıs adli makamlarca tutuklanmıştır.

6136 sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında 1 adet tabanca ele geçirilmiştir. 1072 sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında; 1 adet tombala makinesi, 1 adet kamera, 1 adet wireless cihazı, 1 adet telefon ele geçirilmiştir.

5199 sayılı Kanuna Muhalefet olaylarında 1 adet yasak ırklı hayvan ele geçirilmiştir. Motosikletli Polis Timleri tarafından yapılan çalışmalarda ise 2 aranan şahıs yakalanmıştır. 240 paket gümrük kaçağı sigara, hırsızlık suçunda kullanılan 4 araç lastiği, 1 adet demir kesme makası, 2 adet burç ele geçirilmiştir.

Devriye Ekipler Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda da 1 adet bıçak ele geçirilmiştir. Hırsızlık suçlarından ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edilmiştir” denildi.iha