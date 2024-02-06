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2020 yılında pandemi tüm dünyayı etkisi altına aldığında, özellikle sıfır araç üretiminde yaşanan aksaklıklar ve tedarik zincirindeki kırılmalar, sıfır araç bulma sıkıntısına yol açtı. Bu durum, haliyle ikinci el otomobil piyasasına büyük bir talep dalgası yarattı. Artan taleple birlikte, ikinci el araç fiyatlarında da astronomik bir yükseliş gerçekleşti.

SIFIR ARAÇLAR YENİDEN PİYASAYA GİRDİ

Halk Tv’nin haberine göre, 2021’in ikinci yarısından itibaren, sıfır araç üretimindeki problemler kademeli olarak çözülmeye başladı. Sıfır araçların yeniden piyasaya girmesi, ikinci el piyasasında bir miktar rahatlama sağladı. Bu rahatlama ile birlikte, ikinci el araç fiyatlarında da bir gerileme gözlemlendi.

YATIRIM ARACINA DÖNÜŞTÜ

Yüksek enflasyon ve diğer ekonomik belirsizlikler, yatırım arayışlarını da tetikledi. Birçok kişi, paralarını korumak için otomobil alımına yöneldi. Bu durum, ikinci el otomobil piyasasında yeni bir talep dalgasına yol açtı. Yatırım amaçlı yapılan alımlar, fiyatların tekrar yükselmesine neden oldu.

PİYASADA DURGUNLUK GÖRÜLDÜ

2023’ün ilk aylarında ise ikinci el otomobil piyasası nispeten durağan bir seyir izlemektedir. Sıfır araç fiyatlarındaki artış, ikinci el araçlara olan ilgiyi bir miktar canlı tutsa da, yatırım amaçlı alımların azalması ve ekonomik belirsizlikler, piyasada bir durgunluk yaratmaktadır.

En ucuz ikinci el otomobillerin güncel fiyat listesi ise şöyle:

-2006 model Tata Indica 1.4 Basic: 185.000 TL

-2004 model Dacia Solenza 1.4 Rapsodie: 155.000 TL

-2003 model Citroen Saxo 1.5D SX: 198.000 TL

-2006 model Fiat Albea 1.3 Multijet Dynamic: 200.000 TL

-2000 model Fiat Brava 1.6 SX: 197.000 TL

-2001 model Fiat Siena 1.4 EL: 190.000 TL

-2000 model Suzuki Swift 1.3 GLX: 199.500 TL

-2000 model Hyundai Accent 1.3 LS: 198.000 TL

-2001 model Fiat Marea 2.0 HLX: 170.000 TL

-2000 model Ford Ka 1.3 City: 188.000 TL

-2000 model Ford Escort 1.6 CL: 185.000 TL

-2000 model Fiat Uno 1.4 Hobby: 195.000 TL

-2005 model Fiat Palio 1.3 Multijet Active: 195.000 TL