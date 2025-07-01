Vanlı iş insanı Burak Dışarılı’nın kız kardeşi, geleneksel ve modern unsurların harmanlandığı özel bir düğünle dünya evine girdi. Van’da düzenlenen geleneksel kına gecesinin ardından, İstanbul’da İtalyan konseptiyle gerçekleştirilen düğün töreni, iki kültürü bir araya getirerek unutulmaz anlara sahne oldu.

Gelenekten Modernliğe Uzanan Yolculuk

Düğün süreci, Van’da yapılan coşkulu bir kına gecesiyle başladı. Erbanenin ritmi ve halayların enerjisiyle Doğu kültürünün izleri, gecede güçlü bir şekilde hissedildi. Ardından İstanbul’un gözde mekanlarından Aslı Tunca Butik Otel’de gerçekleştirilen düğün töreninde ise İtalyan esintileri ön plana çıktı. Saksafon performansları eşliğinde gerçekleştirilen eğlence, konuklara adeta Avrupa’da bir gece yaşattı.

Yoğun Katılım, Renkli Anlar

Düğün törenine Avcılar Kaymakamı, Bakırköy Cumhuriyet Savcısı, iş dünyasından önemli isimler ve çok sayıda davetli katıldı. Gelin ve damadın yakın dostlarının da yalnız bırakmadığı organizasyonda, İtalyan mutfağından özel lezzetler misafirlere ikram edildi.

Dışarılı Ailesinden Teşekkür

Düğün sahibi Burak Dışarılı, törenin ardından yaptığı açıklamada, “Bu mutlu günümüzde sevincimize ortak olan tüm kıymetli misafirlerimize çok teşekkür ediyorum. Herkesin ayağına, emeğine sağlık,” diyerek katılımcılara teşekkür etti.