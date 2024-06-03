2024 yılı İHH kurbanlık bağış fiyatları nihayet belli oldu! Kurban Bayramı'nı ibadetle geçirmeyi planlayan vatandaşlar, İHH'nın belirlediği kurban bedellerini merakla araştırıyor. İHH, hem yurt içi hem de yurt dışı kurban bedellerini açıkladı. Peki, 2024 İHH kurban bağış fiyatı ne kadar? İşte İHH'nın 2024 kurbanlık bağış fiyatları ve bağış yapma yöntemleri hakkında tüm bilgiler...

İHH Kurban Bağış Fiyatları 2024: Kurban Bayramı Öncesinde Vatandaşlar Kurbanlık Arayışına Girdi, İHH Bağış Detayları Açıklandı!

Haziran ayına girmemizle birlikte, İHH'nın 2024 yılı kurbanlık bağış fiyatları da duyuruldu. Bu yıl 16-17-18-19 Haziran tarihleri arasında kutlanacak olan Kurban Bayramı öncesinde, vatandaşlar İnsani Yardım Vakfı'nın kurban hisse fiyatlarını öğrenmeye başladı. İHH, yurt içi ve yurt dışı kurban fiyatlarını belirleyerek bağış almaya başladı. Vekalet yoluyla kurban bağışı yapmak isteyenler için İHH'nın kurban hisse fiyatı ve bağış yöntemleri hakkında merak edilenler...

2024 Yılı İHH Kurban Bağış Fiyatı ve Bağış Yapma Yöntemleri: 6700 TL ile Kurban Bağışı Nasıl Yapılır? İHH Bağış Ekranı ve Tüm Detaylar!

İnsani Yardım Vakfı (İHH) tarafından 2024 yılı için kurbanlık bağış fiyatı 6700 TL olarak belirlendi. Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyurusuna göre İHH'ya vekalet yoluyla kurban bağışlamak isteyen vatandaşlar, 6700 TL tutarındaki bağışı banka hesaplarına havale edebilir veya kredi kartı ile ödeme yapabilirler. Ayrıca, İHH vakıf merkezine bizzat giderek elden ödeme yapmak da mümkün. Kurban bağış işlemleri için İHH'nın online bağış ekranını kullanarak gerekli bilgileri doldurup "Bağış Yap" butonuna tıklayabilirsiniz. 32 yıldır süren bu yardım kampanyası, ihtiyaç sahiplerine umut olmaya devam ediyor.