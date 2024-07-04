Dünyanın en ciddi sorunlarının başında düzensiz göç geliyor.

Türkiye, konumu itibarıyla bu sorunun merkezindeki ülkelerden biri.

Göçmenler Türkiye'yi Avrupa'ya geçiş için bir köprü olarak kullanmak isterken, Suriye'deki iç savaştan kaçarak yasal izinle Türkiye'de bulunan milyonlarca göçmen var.

Bir yandan sınırlar yasa dışı göçe karşı korunurken bir yandan da yurt içindeki göçmen hareketliliği kontrol altına alınıyor.

Ev denetimleri başladı

Bu kapsamda İçişleri Bakanlığı, Suriyelilerin gerçek sayısını öğrenmek, gerekse verdiği adresin doğru olup olmadığını, kaç kişinin o adreste barındığını belirlemek amacıyla "ev denetimleri"ne başladı.

Hangi ilde kaç göçmen var belirlenecek

Sığınmacının gerçekten belirlenen il ya da ilçede kalıp kalmadığı saptanacak. Böylece hangi ilde kaç sığınmacı olduğu da belirlenmiş olacak.

Adresinden bilgi dışında ayrılanların yardımı kesilecek

Sözcü'den Saygı Öztürk'ün haberine göre; adresinden yetkili makamların bilgisi dışında ayrıldığı belirlenenlerin yardımı kesilecek.

O yüzden, hangi Suriyelinin hangi ilde, hangi adreste olduğu bilinecek ve daha sağlıklı kayıtlar tutulacak.

Resmi göçmen sayıları

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi'nin kayıtlarına göre; Türkiye'de halihazırda 3 milyon 114 bin geçici koruma altındaki Suriyeli, 1 milyon 125 bin ikamet izinli, 234 bin ise uluslararası koruma altında olan yasal göçmen bulunuyor.

Buna karşın 194 bin 450 düzensiz göçmenin Türkiye'ye girişi engellendi. Yeni mobil göç araçlarıyla denetim artırılırken kayıtsız göçmenler de sınır dışı ediliyor.