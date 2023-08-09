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İpekyolu Belediyesi tarafından yürütülen çalışmalar sonucu ilçeye nefes aldıracak park alanında birçok aktivite birlikte yapılabilecek. Hüsrev Paşa Parkı'nın yakın bir zamanda tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor. Parkın içerisinde yer alan sosyal donatılar ve yeşil alanlar, halkın ve vatandaşların kullanımına sunulacak.

Ayrıca park içerisinde vatandaşların yeme içme ihtiyaçlarını karşılamak için 300 metrekarelik bir kafe ve restoran da bulunacak. Futbol, basketbol, tenis kortu, paintball ve mini golf gibi çeşitli spor sahaları ve açık hava spor ekipmanları da parkta yer alacak. Hüsrev Paşa Parkı’nda bulunan spor alanlarından her yaştan vatandaş ücretsiz olarak faydalanabilecek.

Hüsrev Paşa Parkı, İpekyolu ilçesindeki vatandaşlara katkı sağlayacak ve bölgeye yeni bir sosyal alan kazandırmış olacak. İpekyolu Belediyesi, ilçenin altyapısını ve üstyapısını geliştirme çalışmalarının yanı sıra daha yaşanabilir bir merkez haline gelmesi için sosyal alanların artması yönünde yoğun bir çaba sarf ediyor.

İpekyolu’na kazandırılacak parkın içerisinde çocuklar için çocuk eğlence merkezinde de çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Bu merkez ile geleceğin teminatı olan çocuklar da unutulmuyor. Çocuk eğlence salonları, hobi alanları, macera oyun alanları, parkur aktivite alanları, eğlence atölyeleri, teknik hacimler, fuaye salonları ile çocukların eğlenerek öğrenmesi hedefleniyor.

Hüsrev Paşa Parkı'nda incelemelerde bulunan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili İhsan Emre Aydın, "Tarihi Van Kalesi’nin hemen arkasında bulunan Hüsrev Paşa Parkı'nın açılışı için geri sayım başlamış bulunmakta. Bu büyüleyici alan, İpekyolu Belediyesi tarafından gösterilen özveri ve titizlikle inşa edilmiş olan 90 bin metrekarelik bir alanı kaplıyor.

Hüsrev Paşa Parkı, bölgeye canlılık ve renk katacak sosyal donatılar, bisiklet yolları, yürüyüş yolları ve spor sahalarıyla çocuk eğlence merkezi ile donatılmıştır. Amacımız, İpekyolu ilçemizin sakinlerine yeni ve modern bir yeşil alan sunarak, sağlıklı ve aktif bir yaşam tarzını teşvik etmektir. Bu parkın açılışı, İpekyolu Belediyesi olarak halkımıza verdiğimiz hizmetlerin önemli bir parçasıdır. Bizler, daha yaşanabilir bir İpekyolu için sürekli çalışmakta ve düzenlemeler yapmaktayız.

Hüsrev Paşa Parkı, bu çalışmalarımızın bir sonucudur ve değerli hemşehrilerimizin ihtiyaç ve taleplerini göz önünde bulundurarak projelendirilmiştir. Bu park, çeşitli etkinliklerin düzenlenebileceği alanlarıyla birlikte doğa ile iç içe bir ortam sunmaktadır. Bisiklet yolları ve yürüyüş yolları, fiziksel aktivite yapmak isteyenlere geniş bir imkan sunarken, spor sahaları da spor yapmayı sevenleri mutlu edecektir.

Ayrıca, parkın içerisinde yer alan çocuk eğlence merkezi de bölgenin ilk ve tek kapalı çocuk oyun merkezi olarak inşa ediliyor. Merkez ile hem eğitim alanında hem de spor alanında çocuklarımızın yanında olduğumuzu bir kez daha ifade etmek istiyorum.

İpekyolu'nun güzelliklerini yaşamak ve huzurlu bir ortamda vakit geçirmek için Hüsrev Paşa Parkı çok yakında sizleri bekliyor olacak” dedi.

Aydın, son olarak Hüsrev Paşa Parkı projesi, şehirdeki yeşil alanları arttırarak vatandaşların güzel bir çevrede vakit geçirmesini sağlamayı hedeflediğini, parkın açılışının kısa bir süre içerisinde gerçekleşeceğini dile getirdi.