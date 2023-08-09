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Wanhaber

Sık sık ilçe ziyaretleri gerçekleştirerek sağlık alanındaki işleyişleri yerinde takip eden Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, bu kez Saray ilçesini ziyaret ederek incelemelerde bulundu ve yetkililer ile sağlık konusunu istişare etti.

Van İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Muhammed Tosun, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Muhammed Taha Bostanci ve Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uzm. Dr. Sevcan Sağlam, Saray İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Saray Aile Sağlığı Merkezini ziyaret etti.

Ziyarette İlçe Sağlık Müdürlüğünün takip ettiği gebe takipleri, kanser taramaları, yeni doğan taramaları, aile hekimlerinin işleyişi ve ilçedeki su numunelerinin durumu konuşuldu.

Ziyaret karşılıklı istişarelerle son buldu.

Umut Tarhan