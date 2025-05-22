Çelik; VGC Başkanı Orhan Aşan ve Yönetim Kurulu Üyeleri Yunus Emre Aykaç, Kerem Oruç, İshak Kara, Rıdvan Can ve Cemiyet Üyesi Arif Karakaş tarafından karşılandı. Son dönemde gerek Türkiye gerekse Van’da yaşanan güncel gelişmelerle ilgili fikir alış-verişinde bulunulan görüşmede konuşan Prof. Dr. Hüseyin Çelik, Başkan Orhan Aşan ve yönetimine başarı diledi.

Ziyaretle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Aşan şunları söyledi: “Sayın Bakanımız seçimi kazandığımız dönemde de bizleri tebrik etmişti. Bugün de kendisini yönetim kurulu üyelerimizle birlikte cemiyetimizde ağırlama fırsatı bulduk. Bakanımızla başta ilimiz olmak üzere güncel olaylar hakkında sohbet etme fırsatı bulduk. Ziyareti, vizyoner bakış açısı ile ufuk açan fikirleri ve nezaketi için Vangölü Gazeteciler Cemiyeti adına teşekkür ediyorum.”