Sanat dünyasının sevilen isimlerinden Hümeyra'nın oğlu Sadık Bigat, bugün yaşamını yitirdi. Aileden yapılan açıklamada, Bigat'ın 47 yaşında kalp krizi geçirdiği ve kurtarılamadığı bildirildi.

Hümeyra ve merhum eşi Mithat Bigat'ın 1972 yılında dünyaya gelen tek çocuğu olan Sadık Bigat, 2003 yılında da trafik kazası geçirmiş ve o dönem gündeme gelmişti. Sanat dünyası ve hayranları, Hümeyra ve ailesinin bu acı kaybı karşısında derin üzüntü duyduklarını ifade etti.

Cenaze töreninin detayları yakın zamanda açıklanacak.