2025-HMGS/2 ve 2025-İYÖS, 17 ilde, 18 sınav merkezinde yapılırken toplam 60 bina ve 632 salon kullanıldı. Saat 10.15'te başlayan sınavlar için adaylar saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

2025-HMGS/2 uygulamasına 16 bin 240, 2025-İYÖS uygulamasına ise 1267 adayın başvurduğu sınavlarda, adaylara test şeklinde 120 soru soruldu, 155 dakika cevaplama süresi verildi.

Nüfus cüzdanı bulunmayan veya nüfus cüzdanında kimlik numarası ve fotoğraf olmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri sınav günleri açık bulunduruldu.

Her iki sınavın sonuçları 23 Ekim'de açıklanacak.

2025-HMGS/2 ve 2025-İYÖS temel soru kitapçıkları ile cevap anahtarları yayımlandı

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün uygulanan 2025-HMGS/2 ile 2025-İYÖS temel soru kitapçıkları ve cevap anahtarlarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, bugünden itibaren ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci 8 Ekim 2025 saat 23.59'da sona erecek.