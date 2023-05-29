Van İl Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Görentaş, hububat üreticilerine kentte pas hastalığı görülme olasılığı bulunduğunu ve bununla ilgili olarak çiftçilerin koruyucu tedbirler almaları gerektiği konusunda uyarıda bulundu.

Müdür Görentaş, il ve ilçe müdürlükleri teknik ekiplerinin hububat ekim alanlarında yaptığı gözlem ve çalışmalar ile meteorolojik veriler ışığında yapılan değerlendirmeler neticesinde son günlerde havaların yağışlı olması ve artan sıcaklıklar ile birlikte hububatta pas hastalıklarının görülme ihtimalinin arttığını dile getirerek üreticileri uyardı.

Müdür Görentaş, pas hastalıklarından olan sarı pas, kahverengi pas, kara pas hastalıklarının, havaların sıcak ve yağışlı geçtiği dönemlerde hububat alanlarında hızla yayılarak zarara sebep olabileceğini belirterek, pas hastalıklarının ilk belirtilerinin yaprak yüzeyinde renk açılmasıyla başlayan lekeler olduğunu, ardından bu lekelerin ortasında kahverengi lekeler belirdiğini, yaprak alt yüzeyinde ise kahverengi pas lekeleri dizileri oluşarak, bitkide paslı kahverengi bir görüntü ortaya çıktığını söyledi.

Nemli ve yağışlı dönemlerde hızla yayılarak, yaprakların zararlanması ve giderek kuruyup dökülmesi sonucunda bitkide gelişim yavaşlaması ve durmasına sebep olduğunu söyleyen Müdür Görentaş, pas hastalıklarının kentte geniş alanlarda üretimi yapılan buğday ve arpa ürünleri için özellikle takip edilmesi gereken etmenler olduğunu belirtti.

Erken teşhis ve koruyucu kimyasal mücadele ile hastalığın ilerlemesinin önleneceğini, aksi durumda hububat alanlarında ürün kayıplarına sebep olabileceğini vurgulayan Müdür Görentaş, üreticilerin hububat alanlarında gerekli kontrolleri yaparak bu hastalıkları tespit etmeleri halinde mücadele etmek için gerekli koruyucu tedbirleri almalarını ve ihtiyaç duymaları halinde il/ilçe tarım ve orman müdürlüklerine müracaat etmelerini tavsiye etti. Müdür Görentaş, üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon geçirmeleri temennisinde bulundu.

Van Bölge Gazetesi