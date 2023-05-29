Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde aranan şahıs-şahısların yakalanmasında ve süratle adalete teslim edilmelerine yönelik yürütülen çalışmaların devam ettiği belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahıs/şahısların yakalanması ve adalete teslim edilmelerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; İl Emniyet Müdürlüğümüzce 19 Mayıs 2023- 25 Mayıs 2023 tarihleri arasında 29 bin 44 kişinin GBT sorgulamasında;

5 şahıs bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık, 4 şahıs kaçakçılık ile mücadele kanununa muhalefet, 4 şahıs dolandırıcılık, 3 şahıs kumar oynanması için yer ve imkan sağlama, 3 şahıs uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, 3 şahıs kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde kabul etmek veya bulundurmak, 3 şahıs vergi usul kanununa muhalefet, 3 şahıs resmi belgede sahtecilik, 2 şahıs karşılıksız yararlanma, 2 şahıs göçmen kaçakçılığı yapma, 1 şahıs rulet, langırt ve benzeri oyun alet ve makinaları hakkındaki kanuna muhalefet,

1 şahıs tehdit, 1 şahıs basit yaralama, 1 şahıs bir kimseyi fuhuşa teşvik etmek veya yer temin etmek, 1 şahıs birden fazla kişi tarafından birlikte yağma, 1 şahıs çocuğun cinsel istismarı, 1 şahıs görevi yaptırmamak için direnme, 1 şahıs kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, 1 şahıs taksirle ölüme neden olma, 1 şahıs trafik güvenliğini tehlikeye sokmak, 1 şahıs silahlı terör örgütüne üye olmak,

1 şahıs terör örgütü propagandası yapmak, suçlarına ilişkin toplam (44)şüpheli şahsın aranması olduğu tespit edilerek haklarında gerekli yasal işlem yapılmıştır.

Van Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik olarak çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi.

Van Bölge Gazetesi