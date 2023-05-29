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Bugün yapılan seçimlerde yüzde 52,14 oy alan Cumhur İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Recep Tayyip Erdoğan, resmi olmayan sonuçlara göre Türkiye'nin 13. Cumhurbaşkanı seçildi. Türkiye genelinde oy oranını arttıran Erdoğan, Van'daki oy oranını da arttırdı.

14 Mayıs'ta yapılan seçimlerde Van genelinde 191 bin 106 oy alan Erdoğan, 28 Mayıs'ta yapılan seçimlerde oyunu 193 bin 36'ya yükseltti.

Van'daki oy oranını 2 haftalık süreçte yüzde 35.61'den yüzde 38.50'ye yükselten Erdoğan, Doğu Anadoluda en çok oy alan cumhurbaşkanı adayı oldu.

Haber: Ömer Bildik