Kurumdan yapılan yazılı açıklamaya göre, bisküvi, buğday unu, bitkisel yağlar, şekerli ve kakaolu ürünler ile makarna başta olmak üzere temel gıda ürünlerini kapsayan hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı ocak-mayıs döneminde yüzde 7,3 artışla 5 milyar dolar oldu.

Sektörün mayıs ayı aylık ihracat artışı yüzde 13,8 yükselişle tüm sektörler ortalamasının üzerinde yer aldı.

Ürün bazında bakıldığında söz konusu dönemde bisküvi-pasta ihracatı 706,4 milyon dolar, buğday unu ihracatı 603 milyon dolar ve bitkisel yağ ihracatı 593,2 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-mayıs döneminde en fazla ihracat gerçekleştirilen Irak’tan sağlanan gelir yüzde 11,6 artarken, ABD yüzde 8,5 gerilemeye rağmen ikinci sırada yer aldı.

"Tarımsal verimlilik büyük önem taşıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri Sektör Kurulu Başkanı Ahmet Tiryakioğlu, dünya buğday stoklarındaki artışa bağlı olarak küresel buğday fiyatlarında bir gerileme söz konusu olduğunu anlattı.

Fiyatların gerilediği noktada, tarımsal verimliliğin sektör için her zamankinden daha büyük önem taşıdığına dikkati çeken Tiryakioğlu, şu değerlendirmede bulundu:

"5 aylık dönemde miktar bazında hububat ihracatı yüzde 25,4 artış gösterdi. Geçen yıl Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından satın alınan 13,1 milyon ton hububatın önemli bir kısmı bu yıla stok devri yaptı. Bu yıl hem artan ekim alanları hem de nisan ayı dışında mevsim ortalamalarının üzerinde seyreden yağışların da etkisiyle 21 milyon ton buğday üretimi bekliyoruz. Stokların yüksek seyrettiği bir ortamda TMO’nun açıklayacağı buğday alım fiyatlarının, üreticilerin beklentileri gözetilse de piyasa gerçeklerine göre olacağını tahmin ediyoruz.”

Tiryakioğlu, son haftalardaki hareketliliğe işaret ederek 5 aylık dönemde kilogram başına buğday unu ihracat fiyatlarının geçen yılın yüzde 16,6 altında seyrettiğini bildirdi.

Bu yıl Karadeniz ülkelerindeki üretim düşüşüne vurgu yapan Tiryakioğlu, şunları kaydetti:

"Dünya buğday üretiminin 800 milyon tona yakın seviyelerde olacağı beklentisiyle küresel fiyatlarda aşırı yükseliş olmayacaktır. Diğer yandan, başta Çin ve Rusya olmak üzere birçok ülkenin depolarındaki ürün azalmaya başladığından buğday talebi yine canlı olacaktır. 5 aylık dönemde buğday unu ihracatımız miktar bazında yüzde 26,4 arttı. Avustralya, Arjantin ve ABD gibi rakip ülkeler ellerindeki mahsulün satışı için daha agresif olabilirler ama bu durum Orta Doğu ve Asya pazarındaki güçlü ticari ilişkilerimizi etkilemez.”

