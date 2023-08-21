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Van’ın Gürpınar ve Başkale ilçeleri arasında yer alan Hoşap Kalesi, sağlamlığıyla dikkat çekiyor. Mahmudi Beyi Sarı Süleyman Bey tarafından 1643 yılında yeniden yaptırılan Hoşap Kalesi, günümüzde İran ve Iraklı turistlerin uğrak mekanı haline geldi.



Kalede görevli Eren Demir, Hoşap Kalesi’nde 3 aydır restorasyon çalışmalarının devam ettiğini belirterek, “1643 yılında Sarı Süleyman tarafından yeniden inşa edilen Hoşap Kalesi, her şekilde sağlamlığını koruyor. Sert bir kayalık üzerine yapılmış. Birçok deprem görmesine rağmen zarar görmemiş. Buradaki restorasyon çalışmaları da devam ediyor” dedi. iha