Bu durum genellikle kişilerin doğal vücut yapısından kaynaklanır ve anatomik bir farklılıktır.

Kadınlarda daha sık görülen bir özellik olmakla birlikte, erkeklerde de görülebilir.

Hip Dip, estetik bir endişe kaynağı olabilir ancak sağlık açısından bir problem oluşturmaz.

Tedavisi:

Hip Dip'in cerrahi olmayan tedavisi bulunmamaktadır.

Bazı kadınlar Hip Dip bölgesini kapatmak veya gizlemek için uygun kıyafetler tercih edebilirler.

Bazı kozmetik yöntemler (dolgu, yağ transferi vb.) denense de, kalıcı bir çözüm sağlamaz ve riskler içerebilir.

Günümüzde Hip Dip'in kabul edilebilir bir özellik olduğu ve güzelliğin çeşitliliğinin önemsendiği anlayışı yaygınlaşmaktadır.

Sonuç olarak, Hip Dip doğal bir vücut özelliği olup, cerrahi olmayan güvenli bir tedavisi bulunmamaktadır. Kişinin kendi vücut imajını kabullenip, kendini sevmesi önemlidir.