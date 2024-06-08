Herkesin Aklındaki O Meslekte Kazanılan Maaş Dudak Uçuklatıyor

Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası 11 ilde başlayan enkaz kaldırma çalışmalarıyla birlikte kalifiyeli iş makinası operatörü sorunu ortaya çıkmıştı. Kazandığı para ülke standartları üzerinde olan kepçe operatörlerinin aldıkları maaş, bir çok kişide merak uyandırmıştı.

Depremin ardından Hatay’da enkaz kaldırma süreciyle birlikte iş makinesi operatörü açığı ortaya çıkmıştı. Hafriyat işlemlerinin sonuna gelinen Hatay’da operatörler aylık 40 bin TL ile 50 bin TL arasında maaş elde ediyorlar.

“Kepçe operatörlerine 40 ila 45 bin TL maaş veriyoruz”

Deprem bölgesinde enkaz kaldırma işlemlerine devam ettiklerini belirten Trabzonlu müteahhit Barış Yılmaz, havanın 40 derecenin üzerine çıkmasıyla zor günler geçirmeye başladıklarını ifade ederek “Depremin ilk gününden beri burada aktif şekilde yıkım yapıyoruz. Biraz yorucu ve zor. Hava sıcaklığı çalışma şartlarını etkilemeye başladı.

Makineler sıcaklıktan dolayı fazla randıman vermemeye başladı. Bu yüzden de arada makineleri durduruyoruz. İş makinesi yeterince var ama operatör bulmakta biraz sıkıntı çekiyoruz. Kalifiyeli operatör bulmak zor. Kepçe operatörlerine 40 ila 45 bin TL maaş veriyoruz. Gençlere revaçta olan mesleklerden biri de iş makineleri operatörü olmak. Bir gencimiz eğer iyi bir operatör olursa bu işlerden çok güzel ekmek yer” dedi.

“Kepçe operatörleri denildiği gibi 80 ila 100 bin TL arası maaş almıyor”

2006 yılından beri iş makinesi operatörlüğü yaptığını dile getiren Uğur Esen, operatörlerin 50 bin TL’ye kadar maaş aldığını belirterek “Hava şartlarının sıcak olması bizi zorluyor. Buradaki insanları gördüğümüzde elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Mesleğimi severek yaptığım için buradayım. Buradaki insanların mağduriyetini gördük. İnsan vicdanen burada bulunmak istiyor.

Kepçe operatörleri 45 ila 50 bin TL alıyor. Kıymetli bir operatör oluyor. O kişiye 5 veya 10 bin TL fazla verebiliyor. Kepçe operatörleri denildiği gibi 80 ila 100 bin TL arası maaş almıyor. Gençlere öncelikle okumalarını tavsiye ediyorum Eğer bu işleri yapacaklarsa erken yaşta başlamaları gerekiyor. Bu iş yapılabilecek bir meslek. Bizim ülkemiz deprem bölgesi bu nedenle bu sektör sürekli olacak bir iş” şeklinde konuştu.

“Burada Hatay’a bir faydamız olsun diye elinizden geleni yapıyoruz”

Bir yılı aşkın süredir Hatay’da çalışma yürüttüklerini ifade eden formen Alparslan Yaman, “İlk geldiğimiz günden beri coşkuyla çalışıyoruz. Hizmet için buradayız. Hava şartları, çalışma şartları ve konaklama yerimiz zor ama buraya hizmet için geldik. Hizmet vermeye devam edeceğiz. Burada Hatay’a bir faydamız olsun diye elinizden geleni yapıyoruz. Kazasız belasız görevimizi yapıp evimize dönmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.