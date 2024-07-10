Kampanyanın Detayları:

Kampanya, 1 - 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında geçerli olacak.

Bonus kazanmak için, kredi kartı başvurusu yapmanız ve tek seferde 1000 TL ve üzeri harcama yapmanız gerekiyor.

Kazanılan bonuslar, 25 Ağustos - 25 Eylül 2024 tarihleri arasında kullanılabilecek.

Kampanyaya dahil olan kartlar: Bonus Kredi Kartı, Money Bonus Kredi Kartı, Sanal Kartlar

Kampanya dışında kalan işlemler: Düzenli ödeme talimatları, otomatik ödemeler, fatura ödemeleri, vergi ödemeleri, nakit avans işlemleri, bonus kullanımları, internet hariç cüzdan sitelerinden yapılan harcamalar.

Harekete Geç, Fırsatı Yakala!

Garanti BBVA'nın bu benzersiz fırsatından yararlanmak için, 1 - 31 Temmuz 2024 tarihleri arasında kredi kartı başvurunuzu hemen yapın. Tek seferde 1000 TL ve üzeri harcama yaparak 1000 TL bonus kazanma şansını kaçırmayın! Detaylı bilgi için garanti.com.tr adresini ziyaret edebilirsiniz.