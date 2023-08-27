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Genel seçimlerden umduğunu bulamayan partilerden biri de HDP oldu.

Terörle arasına bir türlü mesafe koyamayan HDP, aldığı sonuçla hüsrana uğradı.

Bunun ardından seçimi kaybeden diğer muhalefet partilerinde olduğu gibi HDP'de de eş genel başkanlar tartışılmaya başlandı.

Bu kapsamda HDP Eş Genel Başkanlıkları Pervin Buldan ve Mithat Sancar, kongrede aday olmayacaklarını açıkladı.

HDP’de yeni kararların alındığı 4’üncü Olağanüstü Kongresi bugün Ankara'da yapıldı.

HDP eş genel başkanları değişti

904 kayıtlı delegenin yeterli çoğunluğunun katılarak oy kullandığı kongrede, kullanılan oyların tamamını alan Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak HDP'nin yeni Eş Genel Başkanları oldu.

HDP’de kongre günü! Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak yeni eş genel başkan olduSultan Özcan ve Cahit Kırkazak

"HDP bir fikirdir"

HDP Eş Genel Başkanlığına aday olan Sultan Özcan ve Cahit Kırkazak seçim öncesi salona kısa birer konuşma yaptı.

Sultan Özcan, şunları kaydetti:

HDP’nin kuruluşunda yer almaktan ve 11 yıldır kesintisiz olarak çeşitli kurullarında görev almaktan gurur duyuyorum. Mutfağından tüm yürüyüş biçimlerine, deryada bir damla olmaya özen gösterip Türkiye halklarına layık olmaya gayret gösterdim.

HDP’nin eş genel başkanı olma görevini bir onur nişanesi olarak taşımaya, onun varoluşunu ve felsefesini korumaya, büyük insanlık yürüyüşünün bir parçası olmaya sizlerin huzurunda söz veriyorum.

Onurla ve aşkla bağlı olduğum bu yürüyüşte bizim payımıza düşen her ne varsa umuda yolculuğumuzun bu evresinde sizlere layık olmaya gayret edeceğiz. ‘HDP bir fikriyattır kapatılamaz’, ‘HDP bir bina, bir kapı değil’ dedik HDP’yi kuşatanlara. Çünkü HDP bir fikirdir ve bu fikir toplumsal yaşamın can suyu olarak engelleri aşarak kendine yeni yollar açma kudretindedir.

Bu kudretini Mezopotamya’nın, Anadolu’nun ve Trakya’nın bütün devrimci demokratik değerlerinden ve mücadele birikiminden alır. HDP’nin yeni yolunda Yeşil Sol Parti ile mücadelesini sürdüreceğini ve bütün barikatları aşacağını buradan paylaşıyoruz.

Parti Meclisi ve diğer organlar

Kongrede seçilen Parti Meclisi ve diğer organların listesi ise şu şekilde:

Pm Asıl Üyeleri: Adem Demirağaç, Ahmet Yaşaroğlu, Aydın Çetinkaya, Ayfer Demirel, Ayşe Yılmaz, Besra Aslan, Cevdet Bakın, Fatma Yılmaz, Gülistan Ataş, Gülsüm Ağaoğlu, Gültekin Koçdemir, Gülten Akdağ, Gülüstan Önver, Hatice Akdağ, Hüsnü Kuran, İsmet Kaya, Kahraman Oğuz, Kamile Koç, Kayhan Yüksel, Kıymet Temel, Kıznaz Türkeli, Mahmut Çavlı, Mahmut Emin Avcı, Mehmet Yalçın, Mehmet Zarif Kesiciler, Mustafa Erbek, Müge Yamanyılmaz Koşar, Nurettin Sönmez, Peruze Demir, Resul Sadak, Sait Bıçakcı, Salih Mevali, Sevgül Yalçın, Songül Köse, Şengül Acı, Türkan Konukcu, Ubeydullah Özmen, Ufuk Özel, Zehra Vezan Karabulut.

Pm Yedek Üyeleri: Nilüfer Yeşiltepe, Aydın Kaya, Cahit Doğan, Melek Yerkan, Zekiye Özkan, Şenel Öztürk, İmam Özçelik, Çetin Çiftçi, Hazime Deniz, Mehmet Ağa Benli, Güher Urkun, İsmail Ağan, Selami Özyaşar, Sait Kılıç, Zabit Vurdu.

Disiplin Kurulu Üyeleri: Adalet Aydın Sözkesen, Ayhan Akgül, Berfin Kaya, Bilal Algünerhan, Celal Soğuk, Şevkiye Müge Caner, Yüksel Yıldırım.

Disiplin Kurul Yedek Üyeleri: Cemal Camekan, Şevket Acar.

Uzlaşma Kurulu Asıl Üyeleri: Ayşe Etiz, Emine Ecer, Numan Hasanoğlu.

Uzlaşma Kurulu Yedek Üyeleri: Bayram Çağlar, Ozan Eye.

Ensonhaber