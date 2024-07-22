AA muhabirinin Türkiye Elektrik İletim AŞ (TEİAŞ) verilerinden derlediği bilgiye göre, haziranda sıcak hava ve klima kullanımı elektrik tüketiminde artışa neden oldu.

Söz konusu dönemde güneş enerjisi santrallerinden elektrik üretiminde artış gözlemlendi. Haziranda güneş enerjisinin elektrik üretimindeki payı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 60,3, rüzgarın payı ise yüzde 32,6 arttı. Böylece güneşten 3 milyar 214 milyon 450 bin kilovatsaat, rüzgardan 3 milyar 8 milyon 652 bin kilovatsaat elektrik üretildi.

Güneşten haziran ayında üretilen elektrik Diyarbakır'ın yıllık tüketimini geride bıraktı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun 2023 Yılı Elektrik Piyasası Gelişim Raporu'na göre, Diyarbakır'da geçen yıl 3 milyar 137 milyon 268 kilovatsaat elektrik tüketilmişti. Şehir bu tüketimiyle Türkiye'de il bazlı tüketim sıralamasında 26. sırada yer almıştı.

Öte yandan, haziranda elektrik üretimi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 14,6 artışla 28 milyar 295 milyon 677 kilovatsaat olurken, elektrik tüketimi ise yüzde 14,7 artışla 28 milyar 531 milyon 57 bin kilovatsaat oldu.

Bununla birlikte geçen ay elektrik ihracatı bir önceki yılın aynı ayına göre yaklaşık yüzde 36,4 artışla 203 milyon 453 bin kilovatsaat, elektrik ithalatı ise yüzde 28,35 artışla 426 milyon 621 bin kilovatsaat oldu.

Ayrıca bu dönemde doğal gazdan elektrik üretimi de 98,7 artışla 4 milyar 602 milyon 6 bin kilovatsaat oldu. Hidroelektrik, linyit ve ithal kömür santrallerinin elektrik üretiminde kayda değer artış ya da düşüş yaşanmadı.