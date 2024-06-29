Yurt içinde, geçen hafta düşüş eğilimi öne çıkarken, Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi haftayı yüzde 1,15 değer kaybederek, 10.647,91 puandan tamamladı.

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda (SPK) Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, çarşamba günü TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Öte yandan, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) politika faizini beklentiler doğrultusunda yüzde 50'de sabit bırakırken, bankadan yayımlanan karar metninde "Sterilizasyon araçları, gerektiğinde çeşitlendirilerek etkin şekilde kullanılacaktır." ifadelerine yer verildi.

TCMB'nin rezervleri rekor kırdı

Ayrıca, açıklanan verilere göre, TCMB'nin rezervleri yaklaşık 147,6 milyar dolarla rekor kırarken, yurt dışında yerleşik kişiler de tarihte ilk kez 13 hafta üst üste Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alımı gerçekleştirdi.

TCMB, sadeleşme adımlarına da devam ederken, kaldıraç oranına dayalı zorunlu karşılık yükümlülüğü düzenlemesine son verdi.

Türkiye, FATF gri listesinden çıktı

Öte yandan Türkiye, Kara Paranın Aklanmasının Önlenmesine Yönelik Mali Eylem Görev Gücü (FATF) gri listesinden çıkarıldı.

“Başardık”

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin, kara paranın aklanmasının önlenmesine yönelik FATF gri listesinden çıkış haberini “Başardık” mesajıyla paylaştı.

Dolar/TL düştü

Dolar/TL, haftayı bir önceki kapanışın yüzde 0,4 altında 32,7179'dan tamamladı.

BIST 100 endeksinde destek ve direnç konumu

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 10.800 ve 10.900 puanın direnç, 10.600 ve 10.500 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Gelecek haftanın gündemi

Gelecek hafta pazartesi imalat sanayi PMI, çarşamba enflasyon, perşembe TCMB Para Politikası Kurulu toplantı özeti, cuma günü ise hazine nakit dengesi takip edilecek.

Haziran ayı enflasyonu 3 Temmuz Çarşamba günü saat 10.00'de TÜİK tarafından paylaşılacak.