Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan'ın babası Osman Doğan vefat etti.

Doğan, bir süredir Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavi görüyordu.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Osman Doğan'ın vefat haberini verdi.

"Rabbim, Osman Amcamızın mekanını cennet eylesin"

Altun, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Sayın Hasan Doğan'ın vefat eden babası Sayın Osman Doğan'a Cenab-ı Allah'tan rahmet, değerli kardeşim Hasan Doğan'a, ailesine, sevenlerine başsağlığı ve sabrıcemil niyaz ediyorum. Rabbim, Osman Amcamızın mekanını cennet eylesin.

Yoğun bakımda tedavi görüyordu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Değerli büyüğümüz Osman Doğan amcamız, Bilkent Şehir Hastanesi yoğun bakım bölümünde tedavi altındaydı." dedi.

Bakan Koca: Kendisini kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum

Koca, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

Kendisini kaybetmiş olmanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Başta oğlu ve Türkiye Cumhurbaşkanı Özel Kalem Müdürü, Büyükelçi Sayın Hasan Doğan kardeşim olmak üzere tüm ailesine, sevenlerine başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin.