2025-2026 Sezonunda Trendyol 1. Lig’de mücadele edecek olan temsilcimiz Van Spor FK, yeni sezonun hazırlıklarına devam ederken sözleşmesi sona eren bazı futbolcularla da yollarını ayırıyor.

Van Spor FK’de iki sezondur ter döken Harun Kavaklıdere kulüpten ayrıldığını belirtti.

“SİZLERE VEDA ETMENİN BURUKLUĞU, ONURUYLA YAZIYORUM”

Harun Kavaklıdere sosyal medya hesabı üzerinde yaptığı paylaşımda, “Bugün sizlere veda etmenin burukluğu ve aynı zamanda onuruyla bu satırları yazıyorum. Bu büyük camianın bir parçası olma şansını iki yıl boyunca yaşadım. İlk sezonumda birlikte Play-Off heyecanı yaşadık, ikinci sezonumuzda ise omuz omuza, yürek yüreğe vererek şampiyonluk yolunu yürüdük. Sahada attığım her adıma, giydiğim formaya anlam katan siz değerli taraftarlarımıza sonsuz teşekkür ederim. O kupayı sizlerle kaldırmak tarifsizdi. Bu süreçte emeği geçen tüm kulüp personeline yürekten teşekkür ediyorum.” dedi.

“VAN SPOR’DAKİ DOSTLUKLAR VE BAŞARILAR ÖMÜR BOYU BENİMLE OLACAK”

Kavaklıdere paylaşımın devamında, “Yönetimimize ve özellikle başkanımıza, bana inanan bu formayı gururla taşıma fırsatı veren hocalarıma sonsuz teşekkür ederim. Bu camiada hem futbolcu hem insan olarak büyüdüm. Bana kattığınız her şey için minnettarım. Şimdi yeni bir yolculuğa çıkma zamanı. Ama bu arma, bu renkler, bu şehir ve sizler daima kalbimde olacak. Burada edindiğim anılar, dostluklar ve başarılar ömür boyu benimle olacak. Her şey için teşekkür ederim. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.” sözlerine yer verdi.