Özgürlük Filosu Koalisyonu (Freedom Flotilla Coalition-FFC), yaptığı yazılı açıklamada, "Yasa dışı olarak kaçırılmalarının ardından Hanzala'nın sivil mürettebatı Aşdod Limanı'na ulaştı." ifadesini kullandı.

Gazze'ye yardım için yola çıkan Hanzala gemisine İsrail'in müdahalesinin başladığı duyuruldu

Hanzala gemisinde bulunan 21 aktivistin İsrail güçleri tarafından uluslararası sularda yasa dışı şekilde kaçırıldığı vurgulanan açıklamada, İsrailli hak örgütü "Adalah"ın temsilci ve avukatlarının Aşdod Limanı'nda aktivistlerle görüşme izni beklediği belirtildi.

İsrail'in avukatlara henüz aktivistlerle görüşme izni vermediği kaydedildi.

Aktivistlerin derhal serbest bırakılması talep edildi

Öte yandan "Adalah" bu sabah yaptığı açıklamada, 21 aktivistin derhal serbest bırakılmasını talep etti.

Açıklamada, geminin İsrail karasularına girmediğine ve girmeyi de amaçlamadığına dikkati çekilerek uluslararası hukukta tanınan Filistin devletinin karasularına doğru ilerlediği vurgulandı.

İsrail'in Hanzala'yı durdurmasının ve insani yardım götüren barışçıl, silahsız aktivistleri tutuklamasının uluslararası hukuku ihlal ettiğinin altı çizildi.

İsrail'in Gazze'ye uyguladığı ablukanın yasa dışı olduğu, toplu cezalandırma teşkil ettiği ve Uluslararası Adalet Divanı'nın (UAD) soykırım davasında aldığı geçici tedbir kararlarını açıkça ihlal ettiği belirtildi.

Hanzala'nın durdurulduğunda Gazze'den yaklaşık 40 deniz mili uzakta olduğu, içerisinde 10 farklı ülkeden 2'si gazeteci ve 2'si milletvekili olmak üzere 21 kişinin bulunduğu kaydedildi.

İsrail, gemiye uluslararası sularda müdahale etmişti

Özgürlük Filosu Koalisyonu Whatsapp kanalından yapılan açıklamada, gemiye uluslararası sularda müdahale edildiği ve İsrail askerlerinin güvenlik kameralarını indirdiği belirtilmişti.

Hanzala gemisinin takibi için başlatılan YouTube canlı yayınında, İsrail askerlerinin güverteye çıktığı ve gemideki yolcuların ellerini havaya kaldırdığı görülmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda baskın düzenlenen geminin, alıkonulan aktivistlerle birlikte ülke kıyılarına doğru çekildiğini açıklamıştı.

Hanzala gemisi

Hanzala gemisi, İtalya'nın Syracusa Limanı'ndan 13 Temmuz'da hareket etmiş ancak teknik bazı ihtiyaçların giderilmesi için 15 Temmuz'dan 20 Temmuz'a kadar Gallipoli Limanı'nda son hazırlıkları tamamlamıştı.

İsrail'in uyguladığı abluka nedeniyle açlıktan ölümler yaşanmaya başladığı Gazze'ye yardım götürmek için 20 Temmuz'da yola çıkan gemide 10 farklı ülkeden 21 aktivistin bulunduğu bilgisi verilmişti.