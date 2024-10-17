KAMU BANKALARI NEDEN YAPILANDIRMA PAKETİ SUNDU?

Son yıllarda ekonomik dalgalanmalar ve artan yaşam maliyetleri, birçok kişinin kredi kartı ve ihtiyaç kredisi borçlarını ödemekte zorlanmasına neden oldu. Bu durum, hem bireyleri hem de bankaları olumsuz etkileyen bir sarmala dönüşürken, kamu bankaları bu sorunu çözmek için elini taşın altına koydu. Yüzde 3,11 faiz oranıyla 60 aya kadar yapılandırma imkanı sunarak, borçlulara yeni bir nefes alma fırsatı tanıdı. Yapılandırma sürecinin toplamda 1.5 milyar TL’lik bir hacme ulaşması, bu adımın ne kadar kritik olduğunu göstermektedir.

YAPILANDIRMA PAKETİ KİMLERİ KAPSIYOR?

Bu yapılandırma paketinin kapsamı oldukça geniştir ve özellikle borç yükü altında ezilen bireyler için önemli bir fırsat sunmaktadır. Kredi kartı borcunun asgari tutarını ödeyemeyen kişiler, kredi borcunu en az 30 gün geciktirenler ve hukuki ya da idari takibe düşen bireyler, bu paket kapsamında yer alabilmektedir. Böylece, yalnızca ödeme güçlüğü çekenler değil, aynı zamanda finansal zorluklar nedeniyle mağduriyet yaşayan birçok insan bu imkandan faydalanabilir.