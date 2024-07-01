Hamster Kombat Oyuncularına Önemli Güncelleme

Hamster Kombat oyuncularına sevindirici bir haber geldi. Oyunun geliştiricileri, 1 Temmuz 2024 tarihli yeni günlük şifre ve kombosunu paylaştı.

Bugünün Şifresi: LEDGER

Morse Kodu: L = ⚫️ ➖ ⚫️ ⚫️, E = ⚫️, D = ➖ ⚫️ ⚫️, G = ➖ ➖ ⚫️, E = ⚫️, R = ⚫️ ➖ ⚫️

Bu şifreyi oyun içerisinde kullanarak oyuncular 1 milyon coin ve çeşitli sürprizler kazanabilecekler. Ayrıca Morse kodu da önemli bir işlev görecek.

Hamster Kombat oyununun giderek daha rekabetçi hale geldiği göz önüne alındığında, günlük şifre ve kombinasyon güncellemelerini yakından takip etmek büyük önem taşıyor. Oyuncular, bu yeni şifre ve kodları kullanarak oyundaki avantajlarını artırabilecekler.

Gelişen Hamster Kombat dünyasında oyuncuların güçlü kalması ve yeni fırsatları yakalaması için, bu tür güncel haberleri dikkatle takip etmeleri öneriliyor. Siz de hemen bu yeni şifre ve Morse kodunu kullanarak Hamster Kombat maceranızda bir adım öne geçebilirsiniz.