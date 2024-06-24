Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Hakkari'de, verimli otlakları ve temiz su kaynaklarıyla göçerlerin tercih ettiği yaylalar, çevre il ve ilçelerden getirilen binlerce küçükbaş hayvana ev sahipliği yapıyor.

Çukurca ilçesinde, Kazan Vadisi'nden geçilerek ulaşılan Han Yaylası da bölgede güven ortamının sağlanmasının ardından göçer ailelerin en çok tercih ettiği yerlerin başında geliyor.

Yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için Şırnak'tan gelerek, binlerce küçükbaş hayvanın bulunduğu sürülerle şenlenen yaylaya çıkan göçerler, akarsu kenarında kurdukları çadırlarda konaklıyor.

Yaklaşık 5 ay yaylada kalan göçer aileler, sezon boyunca elde ettikleri sütten yaptıkları peynir ve tereyağını satarak geçimlerini sağlıyor.

Erkekler günün büyük bölümünde küçükbaş hayvanların bakımıyla ilgilenirken, kadınlar da ev işlerinin yanı sıra koyunların sağılmasına yardımcı oluyor, elde edilen sütten peynir ve tereyağı yapıyor.

Çocuklar da eşek ve katır sırtında günde iki kez sağım yapılan noktalara giderek ailelerine yardımcı oluyor.

Şırnak'ın İdil ilçesinden gelen Erhan Oğuz, yaklaşık 20 gündür bulundukları yaylada yaz boyunca kalacaklarını söyledi.

Han Yaylası'nın güzel ve görülmeye değer bir yer olduğunu belirten Oğuz, "Burada 10 aile var. Bölgede koyunlarımızı otlatıyoruz. Çadırlarımızı kurduk ve burada kalıyoruz. Her şeyden uzaktayız. Sonbaharda tekrar gideceğiz. Sabah ve akşam koyunları sağıyoruz. Sütü peynir ve tereyağı yapıp satıyoruz. Günün neredeyse tamamını hayvanlarla ilgilenip çalışarak geçiriyoruz. Göçerlik zor ama zevkli. Buranın doğası çok güzel. İlk kez geldik ve çok memnunuz. Geçimimizi bu şekilde sağlıyoruz." dedi.

"4 kardeş burada hayvancılık yapıyoruz"

Cizre ilçesinden gelen Nihat Dayan ise gittikleri yerlerde çadırlarda kaldıklarını anlatarak, "Biz de iki haftadan bu yana buradayız. Burası serin olduğu için geldik. Verimli otlaklar var. Hayvanlar için buralar çok iyi. Elde ettiğimiz sütten yaptığımız ürünleri satarak geçimimizi sağlıyoruz. Sabahtan akşama kadar koyunların peşindeyiz. Günümüz böyle geçiyor. Göçerlik zorlu bir iş ama ekmek kapımız. 4 kardeş burada hayvancılık yapıyoruz." diye konuştu.

Hasan Erçen de yıllardır hayvancılıkla uğraştıklarını dile getirerek, "Hayvanlarımızı genellikle Faraşin bölgesine götürüyorduk. Şimdi de Han Yaylası'ndayız. Bu sene buraya geldik. Hepimiz akraba sayılıyoruz. Suyumuz, otlaklarımız bol. Buralar anlatılmayacak kadar güzel. Göçerlik çok zahmetli bir iş. Günde iki kez koyunları sağıyoruz. Hayvanlarla ilgilenen kişi sayısı az olunca daha zor oluyor." ifadelerini kullandı.