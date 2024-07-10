Jandarma ile Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerinin yürüttüğü koruma ve bilinçlendirme çalışmaları sonucunda kent merkezi ve ilçelerinde yaban hayatı canlandı.

Kurt, bozayı, su samuru, yaban domuzu, sincap, tilki, çakal, sansar ve çengel boynuzlu dağ keçisi gibi türlerin yaşadığı kentte, son yıllarda özellikle yaban keçileri sıkça görülüyor.

Yüksek rakımlı dağlarda genellikle sürüler halinde görülen yaban keçileri, hava sıcaklığının arttığı yaz aylarında su için yerleşim yerlerinin yakınlarına kadar iniyor.

Çukurca ilçesine bağlı Narlı köyünde yaban hayvanları için araziye bırakılan yalaklardan su içen yaban keçileri, yeniden zirvelere doğru çıkarken dronla görüntülendi.

"Kolluk kuvvetlerinin duyarlılığı ve kontrolüyle avlanmalar azaldı"

Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu, AA muhabirine, son zamanlarda yaptıkları dağcılık faaliyetlerinde birçok yaban hayvanıyla karşılaştıklarını söyledi.

Bölgede yaban hayatının canlandığını belirten Tansu, "İki gün önce domuz sürüsü gördük. Geçen hafta iki ayrı bölgede yaban keçisi sürülerini gördük. Kurt, ayı, tilki, vaşak, sırtlan, çakal gibi hayvanları özellikle Şemdinli, Çukurca bölgelerinde yoğun şekilde görüyoruz. Yaban hayatının korunması önemli. Özellikle keçilerin, karacaların avlanmaması gerektiğini düşünüyoruz." dedi.

Yaban hayatının korunması için sürdürülen çalışmalara da değinen Tansu, şunları kaydetti:

"Özellikle bu sene yerleşim yerlerine kadar inen yaban keçileri sürülerini görüyoruz. Hatta kamp alanlarımızın yakınlarına kadar geliyorlar. Bazen, besleyici bazı yiyecekler de bırakıyoruz. Bölgede son zamanlarda kolluk kuvvetlerinin duyarlılığı ve kontrolüyle avlanmalar azaldı. Yaban hayatı popülasyonu arttı. Bu hassasiyetin devam etmesini istiyoruz. Hakkari Türkiye'nin en zengin kelebek türüne, en çok endemik kelebek türüne sahip bir yer. Bu anlamda herkesin üzerine düşen sorumluluğu yerine getirmesi gerekiyor."

Her gün yaban keçileriyle karşılaştıklarını anlatan köylülerden Rıdvan İnanç ise "Köyün yukarısına bıraktığımız yalaklara içme suyu şebekesinden hat çektik. Dağ keçileri oraya gelip su içtikten sonra tekrar yükseklere çıkıyor. Yaban hayatına, doğaya sahip çıkmak için bunu yaptık. Köylüler olarak dağ keçilerine alıştık." diye konuştu.